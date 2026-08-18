Politika

"SAMO JOŠ TA SITNICA": Brnabić očitala lekciju blokaderima o izborima

T.J.

18. 08. 2026. u 12:03

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PREDSEDNICA Narodne skupštine, Ana Brnabić, reagovala je društvenoj mreži Iks na objavu profila Blokada SFBG, u kojoj se navodi da je u poslednja 24 časa pristigao trocifren broj novih prijava za kontrolore na biračkim mestima, poručivši da je to "sjajna vest", ali i da sad ostaje još jedno ključno pitanje – da li će tzv. studentska lista prihvatiti izborne rezultate, bez obzira na to ko bude pobedio.

САМО ЈОШ ТА СИТНИЦА: Брнабић очитала лекцију блокадерима о изборима

Foto: Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Ovo je sjajna vest – tzv. studentska lista će imati na raspolaganju hiljade kontrolora na biračkim mestima! Ovo znači da će svi glasovi biti dobro čuvani i pravilno prebrojani. Još samo da čujemo od njih da će prihvatiti rezultate kakvi god bili i da će čestitati pobedniku, ko god bude pobedio, u skladu s tim kako su ljudi glasali. Samo još ta "sitnica" – izlazimo na izbore, čestitaćemo pobedniku, prihvatićemo rezultate - poručila je Ana.

Njena poruka usledila je nakon što je nalog Blokada SFBG objavio da je za samo 24 časa stigao trocifren broj novih prijava za kontrolore, uz poziv da se taj broj dodatno poveća.

Brnabić je time skrenula pažnju na ono što bi, kako je navela, trebalo da bude osnov svakog demokratskog izbornog procesa – da se glasovi kontrolišu, ali i da se volja građana na kraju prihvati, bez obzira na ishod.

BONUS VIDEO: Brnabić: "Najveći greh Vučića je što vodi srpsku politiku"

 
 

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