EVO KOLIKO DRONOVA JE UKRAJINA LANSIRALA U JEDNOM DANU! Rusija: Srušili smo rekordan broj

RUSKA protivvazdušna odbrana srušila je u subotu rekordnih 1.478 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, objavila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na tvrdnje ruskog Ministarstva odbrane.

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Prema tvrdnjama, ruske snage PVO tokom jučerašnjeg dana presrele su i uništile 14 navođenih avio-bombi, jedan projektil iz sistema HIMARS, devet krstarećih raketa dugog dometa "Flamingo" i čak 1.478 bespilotnih letelica.

Niz rekorda u oborenim letelicama

Para dana ranije, 15. avgusta, ista agencija izvestila je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 1.328 ukrajinskih dronova, sedam vođenih avio-bombi, 17 projektila "Flamingo" i četiri rakete ispaljene iz sistema HIMARS.

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Do ovih najnovijih brojki, najveći zabeleženi broj uništenih bespilotnih letelica u jednom danu zabeležen je 2. avgusta, kada je ruska strana tvrdila da je srušila 1.158 ukrajinskih dronova.

Gore skladišta "ruskog Amazona" u Moskovskoj oblasti

U jednom od najvećih vazdušnih napada od početka rata, ukrajinski dronovi pogodili su ključna logistička čvorišta u samoj Moskovskoj oblasti:

Buknuo je ogroman požar u najvećem skladištu ruskog trgovačkog džina Wildberries u selu Koledino - kompleksu od oko 250.000 kvadratnih metara koji u ponudi ima i vojnu opremu te komponente za dronove.

One of the largest Wildberries logistics centers, covering more than 200,000 square meters, is on fire in Koledino, Russia's Moscow region.



Logistics warehouses are also burning in Domodedovo following a drone attack. pic.twitter.com/ab6X8iAKtr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2026

U Domodedovu je zapaljen multimodalni logistički centar.

Ljudske žrtve i udari raketama "Flamingo"

Osim materijalnih razaranja, napadi su odneli i ljudske žrtve. U Rostovskoj oblasti poginulo je pet osoba u tri napadnuta grada, dok je u okolini Moskve 83-godišnjak stradao kada se dron srušio na porodičnu kuću.

Ovi udari deo su šire i intenzivirane ukrajinske kampanje dalekometnih napada. U okviru ove akcije, prethodnih dana su projektilima domaće proizvodnje "Flamingo" pogođeni vazduhoplovna baza Savaslejka i strateško postrojenje Roskosmosa, uz udare na veliku luku na Baltičkom moru i skladišne kapacitete u Voronješkoj oblasti.