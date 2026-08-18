Svet

EVO KOLIKO DRONOVA JE UKRAJINA LANSIRALA U JEDNOM DANU! Rusija: Srušili smo rekordan broj

Novosti online

18. 08. 2026. u 12:58

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RUSKA protivvazdušna odbrana srušila je u subotu rekordnih 1.478 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, objavila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na tvrdnje ruskog Ministarstva odbrane.

ЕВО КОЛИКО ДРОНОВА ЈЕ УКРАЈИНА ЛАНСИРАЛА У ЈЕДНОМ ДАНУ! Русија: Срушили смо рекордан број

Foto: X

Prema tvrdnjama, ruske snage PVO tokom jučerašnjeg dana presrele su i uništile 14 navođenih avio-bombi, jedan projektil iz sistema HIMARS, devet krstarećih raketa dugog dometa "Flamingo" i čak 1.478 bespilotnih letelica.

Niz rekorda u oborenim letelicama

Para dana ranije, 15. avgusta, ista agencija izvestila je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 1.328 ukrajinskih dronova, sedam vođenih avio-bombi, 17 projektila "Flamingo" i četiri rakete ispaljene iz sistema HIMARS.

Foto: AP

Do ovih najnovijih brojki, najveći zabeleženi broj uništenih bespilotnih letelica u jednom danu zabeležen je 2. avgusta, kada je ruska strana tvrdila da je srušila 1.158 ukrajinskih dronova.

Gore skladišta "ruskog Amazona" u Moskovskoj oblasti

U jednom od najvećih vazdušnih napada od početka rata, ukrajinski dronovi pogodili su ključna logistička čvorišta u samoj Moskovskoj oblasti:

Buknuo je ogroman požar u najvećem skladištu ruskog trgovačkog džina Wildberries u selu Koledino - kompleksu od oko 250.000 kvadratnih metara koji u ponudi ima i vojnu opremu te komponente za dronove.

U Domodedovu je zapaljen multimodalni logistički centar.

Ljudske žrtve i udari raketama "Flamingo"

Osim materijalnih razaranja, napadi su odneli i ljudske žrtve. U Rostovskoj oblasti poginulo je pet osoba u tri napadnuta grada, dok je u okolini Moskve 83-godišnjak stradao kada se dron srušio na porodičnu kuću.

Ovi udari deo su šire i intenzivirane ukrajinske kampanje dalekometnih napada. U okviru ove akcije, prethodnih dana su projektilima domaće proizvodnje "Flamingo" pogođeni vazduhoplovna baza Savaslejka i strateško postrojenje Roskosmosa, uz udare na veliku luku na Baltičkom moru i skladišne kapacitete u Voronješkoj oblasti.

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