ZEMLJOTRES OD 6,1 STEPENI POGODIO INDONEZIJU: Nema upozorenja na cunami (FOTO)

ZEMLjOTRES jačine 6,1 stepen Rihterove skale pogodio je danas ostrvo Nias u indonežanskoj provinciji Severna Sumatra, saopštila je tamošnja Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku.

Foto: Tanjug/AP/Firdia Lisnawati

Za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, prenosi Sinhua.

Zemljotres se dogodio u 13.02 časova po lokalnom vremenu a epicentar se nalazio oko 147 km jugoistočno od regentstva Južni Nias na dubini od 29 km, saopštila je agencija.

Dodaje se da zemljotres nije imao potencijal da izazove cunami.

Spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da pronađu i pomognu povređenima i zatrpanima ispod ruševina posle zemljotresa magnitude 7,7 po Rihterovoj skali, koji je 15. avgusta pogodio Indoneziju, a nakon kojeg je usledilo više stotina naknadnih potresa.

Prema poslednjim podacima Regionalnog operativnog komandnog centra za vanredne situacije, 68 ljudi je poginulo u ovom zemljotresu a povećava se i broj povređenih.

Lokalne vlasti potvrdile su da je na hiljade ljudi raseljeno.

(Tanjug)

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