DRAMA U ŠKOLI: Maloletnik pretio da će napasti drugog hladnim oružjem
POLICIJSKOJ stanici Centar/PU Tuzla juče je od strane direktorke jedne osnovne škole u Tuzli prijavljeno da je tokom boravka u školi 12-godišnjak verbalno vređao i pretio da će napasti drugog 12-godišnjaka hladnim oružjem.
Na mesto događaja upućena je patrola policije PS Centar, a o događaju je obavešteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona (KTTK), te su već preduzete i dalje se preduzimaju sve potrebne radnje prema uputstvima dežurnog tužioca KTTK-a.
U rad po prijavi uključen je i Centar za socijalni rad Tuzla. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa decom i maloljtnicima u krivičnom postupku FBiH, Uprava policije MUP TK-a nije u mogućnosti da da više informacija u konkretnom slučaju.
(Avaz)
