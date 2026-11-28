U DECEMBAR ulazimo se sezonom Strelca koja predstavlja svetlo na kraju tunela nakon turbulentnog perioda koji smo prošli u novembru. Mlad Mesec u Strelcu očekuje nas 9. decembra i simbolizuje novi početak i dobar period za Strelčeve, Lavove i Ovnove.

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Sezona Strelca donosi nam više optimizma i vraća veru u bolje sutra.

OVAN

Posao - Marsov ulazak u Devicu donosi vam velike promene na poslu, ali i više obaveza. Glavni fokus će vam biti posao ali i bavljenje detaljima koji treba da unaprede poslovanje. Odličan je period za daleka putovanja i saradnju sa inostranstvom. Mogućnost putovanja radi posla.

Ljubav - Venera u Škorpiji donosi puno strasti, ljubmore i posesivnosti, tako da će partner imati velika očekivanja od vas. Vi ćete biti fokusirani na posao, a partner će zahtevati pažnju. Ukoliko ste slobodni, upoznaćete osobu prema kojoj ćete osetiti snažnu privlačnost.

Zdravlje - Problemi sa varenjem.

BIK

Posao - Konačno izlazite iz finansijske krize i porodičnih komplikacija koje su uticale i na vaš poslovni život. Venera u Škorpiji probudila je u vama potrebu da promovišete sebe više kroz poslovne aktivnosti. Svakako je decembar bolji period za to nego novembar. Naglašeno osmo polje donosi vam odličan mesec za sponzorstva i nasledstvo.

Ljubav - Mars u Devici od 25. novembra donosi vam bolji period za ljubav i parneterske odnose. Novembar je bio u znaku prošlosti i odnosa koje niste preboleli. Decembar je prilika za novi početak i poznanstva. Zbog uticaja Venere u Škorpiji ste veoma strastveni ali i ljubomorni. Na mestima javnog tipa vas očekuju nova poznanstva.

Zdravlje - Poboljšanje.

BLIZANCI

Posao - Ulazak Marsa u Devicu doneo je pojačane tenzije, pre svega jer će u ovom periodu privatne okolnosti snažno uticati na vaše poslovne odluke. Pojedini Blizanci će raditi posao od kuće koji će ih snažno opterećivati čak i u privatno vreme. Savet je da tokom decembra ne donosite radikalne odluke na poslu jer ćete biti pod pritiskom pivatnih okolnosti koje će vas opterećivati.

Ljubav - Pred vama je bolji period za nova poznanstva. Imaćete susret sa osobom koja puno putuje ili nije iz vašeg mesta. Mars u Devici nije dobar za porodične odnose, tako da je najbolje da ne ulazite u rasprave sa osobama koje volite. Mogućnost komplikacija oko stana.

Zdravlje - Lošije.

RAK

Posao - Sezona Strelca donosi vam puno obaveza na poslu, ali i mogućnost da zablistate na radnom mestu. Ukoliko ste čekali bolji poslovni period, on je konačno pred vama. Očekuju vas povoljne vesti i završavanje papirologije. Mars u Devici vam odgovara, pa ćete imati konstruktivne razgovore koji će dovesti do boljih poslovnih rešenja.

Ljubav - Ljubavni život vam trpi zbog posla. Vi i partner opterećujete jedno drugo sa poslovnim problemima, pa vam malo vremena ostaje za ljubav. Probajte da nađete kompromisno rešenje. Slobodni Rakovi baciće oko na jednu Škorpiju.

Zdravlje - Poboljšanje.

LAV

Posao - Izalzak Marsa iz vašeg znaka i Sunce u Strelcu donose vam odličan početak decembra. Konačno izlazite iz krize. Mars u Devici donosi vam odličnu zaradu i mogućnost naplate novca koji je kasnio. Sezona Strelca budi vašu kretaivnost, tako da ćete moći da pokažete svoje potencijale. Mogućnost nove poslovne ponude.

Ljubav - Sezona Strelca donosi vam nova poznanstva i mogućnost ulaska u vezu sa osobom iz inostranstva. Očekuju vas pozivi na mesta javnog tipa. Prihvatite te pozive kako biste ostvarili nova poznanstva. Porodična situacija će biti malo zategnuta zbog neprijatne komunikacije.

Zdravlje - Odlično.

DEVICA

Posao - Mars u vašem znaku pojačava stres na maksimum, tako da burno reagujete na bilo kakve poslovne prepreke. Bićete glavni iniciajtor rasprava sa kolegama, jer će vam problemi delovati teži nego što stvarno jesu. Zbog izazovnog aspekta Marsa i Urana moguća je iznenadna odluka o promeni posla.

Ljubav - Iako će biti dopisivanja već na samom početku decembra, shvatićete da ste vi osoba koja mora da inicira glavne promene u odnosu. Ukoliko imate stalnog partnera, svađe će biti učestale, tako da treba da poradite na smirivanju situacije. Tokom decembra ćete često razmišljati o preseljenju.

Zdravlje - Lošije.

VAGA

Posao - Venera u Škorpiji ukazuje da će vam tokom decembra finansijska situacija biti prioritet. Sezona Strelca vam omogućava da napravite bolje pregovore, koji će vam značiti u kasnjiim mesecima. Pred vama je povoljan mesec za ugovore, papirologiju i rešenja. Komunikacija će biti ključna, ali i promena vaših stavova prema stvarima koje su vam važne.

Ljubav - Mars u Devici donosi vam razne malverzacije i tajne, koje će isplivati na površinu. Problem je što osobe koje volite uopšte nisu onakve kakve se predstavljaju, a u decembru će mnoge tajne isplivati na površinu. Čuvajte se osoba koje ne žele da otkrivaju sve o sebi ili sede na "dve stolice".

Zdravlje - Bolje.

ŠKORPIJA

Posao - Sezona Strelca donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Marsov ulazak u Devicu nagovešatava stabilniju poslovnu situaciju. Prijateljska pomoć u poslu će doneti velike rezultate. Prva polovina meseca je odlična za uvećanje prihoda, a drugi deo decembra za pregovore. Iskoristite mlad Mesec u Strelcu 9. decembra da ostvarite bolju zaradu.

Ljubav - Venera u vašem znaku pojačava strast i sudbinske susrete, tako da možete da očekujete puno prilika za romansu. Mnoge Škorpije će biti fatalno zaljubljene. Imate mogućnost da upozante osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Uživajte u strastvenom mesecu punom iznenađenja.

Zdravlje - Dobro.

STRELAC

Posao - Sunce u vašem znaku donosi vam poletnost i bolju organizaciju na radnom mestu. Mlad Mesec u vašem znaku ukazuje da ćete okrenuti novi list u decembru. Prvi deo decembra je veoma uspešan na poslu. Drugi deo meseca donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Mars u Devici testira vaše strpljenje u firmi, tako da ćete često imati potrebu da se raspravljate sa kolegama.

Ljubav - Merkur u vašem znaku donosi vam izlazak iz krize i otvoreno pokazivanje emocija. Venera u Škorpiji ukazuje na tajnu simpatiju ili osobu koju vam je teško da izbacite iz glave. Strelčevi koji su u vezi imaće učestale trzavice zbog izazovnog aspekta Marsa i Merkura.

Zdravlje - Poboljšanje.

JARAC

Posao - Merkur u Strelcu ukazuje da stvari na poslu nisu onakve kakve vam se čine. Prva polovina decembra biće u znaku afera u firmi, tako da nemojte da se zalećete sa zaključcima jer mnogi saradnici nisu iskreni. Sredinom meseca situacija na poslu će da se promeni u vašu korist, tako da samo treba da sačekate bolji period. Sve odluke ostavite za drugu polovinu decembra.

Ljubav - Venera u Škorpiji donosi vam ljubav iz prijateljstva. Osoba koja vam je prijatelj otvoreno će vam pokazaiti svoja osećanja. Ukoliko imate partnera u ovom periodu će vam biti najvažnije da dobijete prijateljsku podršku za priod kroz koji prolazite. Pomalo ste nepoverljivi ali će to da se promeni iza 20. decembra.

Zdravlje - Psihološki problemi i nesanica.

VODOLIJA

Posao - Pred vama je olakšavajući početak meseca, jer konačno ostavljate teret iza sebe. Dugo ste radili pod pritiskom, a sada se to konačno menja. U decembru ćete mnogo toga dobiti upravo preko uticajnih prijatelja. Osoba sa kojom se družite će vam učiniti uslugu za posao, koja može da vas gurne u pravom smeru. Iskoristite prvi deo decembra da uz pomoć pravih kontakata ostvarite svoje snove.

Ljubav - Sezona Strelca donosi vam puno druženja i novih konatakata. Sunce u Strelcu podrazumeva da mešate ljubav i prijateljstvo. Osoba koju godinama posmatrate kao prijatelja može da vam postane partner. Isto tako u narednom periodu od partnera ćete očekivati veću prijateljsku podršku.

Zdravlje - Odlično.

RIBE

Posao - Sezona Strelca donosi vam povoljnije okolnosti na poslu. Imate mogućnost da napredujete u karijeri. To će zahtevati puno organizacije i truda, ali je moguće. Isto tako možete da očekujete novu poslovnu mogućnost. Prva polovina decembra je u znaku poslovnih prilika. Mars u Devici vam ne prija, naročito finansijski, tako da budite oprezni sa ulaganjima.

Ljubav - Merkur u Strelcu ukazuje da će vaš emotivni život puno trpeti zbog posla. Ribe koje su u braku imaće poteškoće u komunikaciji jer Mars u Devici izvlači detalje na svetlost dana, pa ćete imati rasprave zbog sitnica. Probajte da ne napadate partnera zbog svake sitnice. Ukoliko ste slobodni, moguće je poznanstvo sa Strelcem ili Devicom.

Zdravlje - Osetljivo.

(Informer)