VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca, na 26. stepenu Vage, znaka partnerskih odnosa, javnosti, braka, danas pravi egzaktan sekstil sa Jupiterom, planetom ekspanzije, na 26. stepenu Lava, znaka ljubavi, dece, kreativnosti.

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Ovaj prijateljski aspekt donosi prilike za uvećanje prihoda, putovanja, zaljubljivanje ili jačanje postojeće veze, kao i ona mala uživanja u lepotama života.

Budući da Jupiter upravlja i pravosuđem i zakonodavstvom, ovaj sekstil pogoduje rešavanju sudskih sporova ili pravne dokumentacije. Jupiter je i simbol kontakata sa strancima i putovanja, što podstiče jačanje veza sa osobama iz inostranstva i donosi poslovni i finansijski uspeh.

Ovaj aspekt najviše će osetiti rođeni sa podznakom i Suncem u trećoj dekadi Vage, Lava, Ovna i Vodolije.