PRILIKE ZA PUTOVANJA I ZARADU Astro savet za subotu, 28. novembar: Rođeni u ovim (pod)znacima danas mogu imati više sreće
VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca, na 26. stepenu Vage, znaka partnerskih odnosa, javnosti, braka, danas pravi egzaktan sekstil sa Jupiterom, planetom ekspanzije, na 26. stepenu Lava, znaka ljubavi, dece, kreativnosti.
Ovaj prijateljski aspekt donosi prilike za uvećanje prihoda, putovanja, zaljubljivanje ili jačanje postojeće veze, kao i ona mala uživanja u lepotama života.
Budući da Jupiter upravlja i pravosuđem i zakonodavstvom, ovaj sekstil pogoduje rešavanju sudskih sporova ili pravne dokumentacije. Jupiter je i simbol kontakata sa strancima i putovanja, što podstiče jačanje veza sa osobama iz inostranstva i donosi poslovni i finansijski uspeh.
Ovaj aspekt najviše će osetiti rođeni sa podznakom i Suncem u trećoj dekadi Vage, Lava, Ovna i Vodolije.
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