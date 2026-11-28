RAK želi da čuje na čemu je, Škorpija se vraća razgovoru koji je prekinula, Ribe se pitaju da li im nedostaje osoba ili uspomena, a Jarac shvata da posao može da sačeka.

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Mesec je 26. novembra ušao u Rak, a u subotu, 28. novembra, prelazi u Lava. U astrologiji se ovaj kratki tranzit povezuje sa domom, bliskošću i uspomenama. Zanimljiv je i trigon Meseca i Merkura u Škorpiji 27. novembra, aspekt koji se tumači kao prilika da lakše izgovorimo ono što smo do sada umeli samo da osetimo.

To ne mora da znači da će vam se javiti bivša ljubav ili da ćete preko noći rešiti porodičnu nesuglasicu. Možda ćete samo uhvatiti sebe kako po treći put pišete istu poruku i brišete je. Za ova četiri znaka, astrološko pitanje glasi: šta biste rekli kada ne biste pokušavali unapred da predvidite tuđi odgovor?

Rak: Recite šta vam nedostaje, ne čekajte da neko pogodi

Može vam zasmetati nešto što biste drugog dana pustili da prođe: kratak odgovor, otkazan dogovor ili činjenica da ste opet vi prvi pozvali. Pre nego što zaključite da je drugoj strani manje stalo, recite šta vam konkretno nedostaje. „Volela bih da češće imamo vremena jedno za drugo“ otvara drugačiji razgovor od „Tebi nikad nije stalo“.

Škorpija: Vratite se razgovoru, ali ne i staroj svađi

Ako vam se jedna rasprava stalno vraća u mislima, možda vam nije potrebno da je dobijete, već da najzad kažete šta vas je tada povredilo. Dobar početak je da govorite o jednoj situaciji, bez nabrajanja svega što se dogodilo od tada. A ako se neko iz prošlosti javi, ne morate odmah da odlučite da li će ponovo imati mesto u vašem životu.

Ribe: Nedostaje li vam ta osoba ili ono vreme?

Pesma, stara fotografija ili poruka koju ste zaboravili da obrišete mogu da probude toplinu koju ste vezivali za nekoga. Ali lepa uspomena nije isto što i želja da se odnos obnovi. Ako ste u vezi, ne morate da čekate poseban povod za bliskost. Predložite veče bez telefona ili šetnju na kojoj ćete konačno imati vremena da se ispričate.

Jarac: Ne ostavljajte bliske ljude za kraj spiska

Ako već danima govorite „čujemo se kad završim“, zapitajte se kada će to zaista biti. Ne morate da oslobodite celo popodne. Pozovite nekoga kome ste obećali da ćete se javiti ili pitajte partnera kako je, pa ostavite dovoljno vremena da čujete odgovor. Nije svaki razgovor još jedna obaveza koju treba završiti.

(Ona.rs)