ITALIJANKE su poznate po negovanom, prirodnom izgledu, a njihova beauty filozofija često se oslanja na jednostavne rituale i sastojke koji su deo svakodnevice.

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Jedan od njih je maslinovo ulje, koje se tradicionalno koristi i u nezi kože, dok se danas nalazi i u brojnim proizvodima za lice.

Ipak, ne treba očekivati da će jedna kućna maska za lice izbrisati potpuno bore. Njena prednost je u tome što može da pruži koži dodatnu hidrataciju i učini da lice privremeno izgleda zategnutije, nežnije i svežije.

Maska za lice od dva sastojka

Za ovu jednostavnu kućnu masku potrebni su:

1 žumance

1 kašika maslinovog ulja.

Žumance umutite viljuškom, dodajte maslinovo ulje i dobro sjedinite. Masku nanesite na čisto i suvo lice, ali izbegavajte područje oko očiju. Ostavite je oko 15 minuta, a zatim isperite mlakom vodom.

Ako imate osetljivu kožu, najpre je isprobajte na malom delu kože. Kod bilo kakve reakcije masku treba odmah isprati.

Ovakva maska može biti povremeni dodatak nezi, ali ne treba očekivati da zameni proverene proizvode za negu kože.

Za svakodnevnu rutinu mnogo je važnije da kožu nežno čistite, redovno hidrirate i štitite od sunca. Dosledna rutina je važnija od velikog broja proizvoda.

Posebno je važna zaštita od UV zračenja, jer se ono povezuje sa pojavom finih linija, pigmentacija i oštećenjem kožne barijere.

(Alo)