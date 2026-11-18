U MNOGIM domovima prostor ispod kreveta predstavlja praktično mesto za odlaganje stvari koje ne koristimo svakodnevno. Tu ostavljamo kutije, stare cipele, odeću i predmete za koje jednostavno nemamo dovoljno prostora na drugom mestu. Međutim, prema principima feng šuija, drevnog kineskog učenja o uređenju prostora, upravo takve navike mogu narušiti harmoniju u spavaćoj sobi.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema ovom verovanju, krevet je mesto odmora, opuštanja i obnavljanja životne energije. Da bismo se u spavaćoj sobi osećali što prijatnije, energija či trebalo bi nesmetano da kruži oko kreveta. Nagomilani predmeti ispod ležaja navodno ometaju taj protok i simbolično sprečavaju pozitivne promene u životu.

Posebno se ne preporučuje čuvanje sledeće tri vrste predmeta:

1. Predmeti koji vas podsećaju na neprijatnu prošlost

Stare fotografije bivših partnera, pisma povezana sa bolnim uspomenama i pokloni koji u vama izazivaju tugu ili ljutnju, prema feng šuiju, ne bi trebalo da se nalaze ispod kreveta.

Veruje se da takvi predmeti simbolično održavaju vezu sa prošlošću i otežavaju čoveku da se otvori za nove prilike. Iako ne postoje naučni dokazi da predmeti mogu blokirati sreću ili životnu energiju, uklanjanje stvari koje u nama izazivaju neprijatna osećanja ima veliki psihološki značaj. Nekim ljudima to pomaže da osete olakšanje i naprave prostor za novi početak.

2. Pokvarene i polomljene stvari

Ispod kreveta često završavaju i predmeti koje planiramo da „jednog dana“ popravimo. Pokvareni elektronski uređaji, polomljene stvari i sve ono što više ne može da se koristi, tamo može ostati godinama.

Prema feng šuiju, oštećeni predmeti predstavljaju zastoj, nedostatak napretka i negativnu energiju. Zbog toga se preporučuje da ih popravite ili potpuno uklonite iz doma. Za ovaj savet postoji i sasvim praktičan razlog: gomilanje nepotrebnih stvari otežava čišćenje, povećava nakupljanje prašine i stvara konstantan osećaj nereda.

3. Stare cipele i odeća koju više ne nosite

Treća grupa predmeta koje nikako ne bi trebalo čuvati ispod kreveta obuhvata staru obuću, višak odeće i torbe pune zaboravljenih stvari.

Gomilanje predmeta koji nam više nisu potrebni simbolizuje vezanost za prošlost. Nasuprot tome, uredan prostor bez suvišnih stvari podstiče osećaj mira i otvara vrata novim mogućnostima. Pored toga, prljave cipele i neoprana odeća mogu izazvati neprijatne mirise i doprineti nakupljanju alergena u prostoru gde spavate.

Šta onda uopšte možete držati ispod kreveta?

Prema principima feng šuija, najbolje je da prostor ispod kreveta ostane potpuno prazan. Na taj način energija može nesmetano da kruži, a spavaća soba zadržava svoju mirnu atmosferu.

Naravno, to nije uvek izvodljivo, posebno u manjim stanovima gde je svaki dodatni kvadratni metar za odlaganje dragocen. Ako ipak morate da držite stvari ispod kreveta, odložite ih u čiste, zatvorene kutije ili fioke. Važno je i da s vremena na vreme pregledate njihov sadržaj i uklonite sve što vam više nije potrebno.

Bez obzira na to da li verujete u feng šui ili ne, osnovna poruka je prilično jasna i praktična: spavaća soba prvenstveno treba da bude mesto za odmor, a ne skladište nepotrebnih predmeta. Uredan, čist i dobro provetren prostor uvek doprinosi prijatnijem osećaju i boljem raspoloženju, a ponekad je za to dovoljno samo jedno temeljno pospremanje.

(metropolitan.si)