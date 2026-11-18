SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 19. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući mašte i ideja i Venera u kući novca donosi vam priliku za zaradu. Podrška preko saradnje sa osobama sa kojima ste ranije sarađivali. Pozicija Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, donosi trzavice sa voljenom osobom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sa Mesecom u kući društvenog života uspostavljate nove poslovne veze. Izbegavajte rasprave sa ženama i mlađim članovima porodice. Strastveni susret sa harizmatičnom osobom. Problemi sa hormonima.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u desetoj kući u inkonjunkciji sa Marsom donosi vam rasprave sa nadređenima i mlađim kolegama. Budite oprezniji prilikom dogovora o ulaganju novca u nove poslove. Jedan Strelac misli na vas.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Mesec u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Jupiterom i Marsom u kući novca donoseći vam preokret u poslovnim dogovorima. Pozicija Venere, koja upravlja vašim ljubavnim životom, nagoveštava susret sa zauzetom osobom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Sa Mesecom u osmoj kući pravite ambiciozne planove kada je reč o ulaganjima u nove poslovne projekte. Inkonjunkcija sa Venerom, planetom novca, upozorava da povedete više računa o finansijskoj dokumentaciji.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući partnerskih odnosa pravi napet aspekt sa Jupiterom i Marsom, vladaocima vaše karijere i finansija, upozoravajući na nesporazume sa nadređenima i vanredne troškove. Nesanica.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Venerom u vašem znaku donoseći vam finansijske i probleme sa emotivnim partnerom. Manji dobici preko intelektualnih i uslužnih delatnosti. Promenite način ishrane.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Povedite više računa o tome sa kim se dogovarate o novim poslovima. Susret sa atraktivnom osobom preko poslovnih kontakata. Izbegavajte nepotrebne troškove. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući mentalnog stanja, pravi napet aspekt sa Marsom u kući finansija što upozorava na oprez kada je reč o novim ulaganjima. Moguće je odlaganje puta zbog okolnosti na koje ne možete da utičete. Podložnost virusnim infekcijama.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Naglašena kuća mentalnog stanja čini vas nervoznijim i rasejanim. Pozicija Venere, koja upravlja vašim poslom, donosi vam vanredne troškove. Slobodne Jarčeve, na kraćem putu, očekuje romantičan susret sa vodenim znakom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa Mesecom u kući posla dobijate priliku da zaradite više nego inače. Pozicija Merkura, koji upravlja vašim ljubavnim životom, budi sumnju u partnerovu iskrenost. Čuvajte vredne sitnice i putnu dokumentaciju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašem znaku donosi vam sjajne ideje ako se bavite kreativnim zanimanjem. Izbegavajte nepotrebne troškove ili podizanje kredita. Budite oprezniji prilikom potpisivanja ugovora.Proverite hormonski status.