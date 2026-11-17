PLANETA ljubavi, lepote i novca, Venera, izašla je iz retrogradnog hoda i krenula direktno kroz znak Vage.

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Sve ono što je tokom prethodnih nedelja delovalo maglovito, što je bilo na čekanju ili se iznenada vratilo iz prošlosti, sada konačno dobija jasan rasplet.



Povratak sklada i jasnih granica u ljubavi

Venera u znaku Vage prirodno teži harmoniji, diplomatiji, miru i pravednim odnosima. Njen direktan hod podstiče nas da otvoreno kažemo šta mislimo i da veze postavimo na mnogo zdravije temelje.

Jasnije želje: Mnogi će sada tačno znati šta očekuju od partnera i bliskih ljudi, ali će isto tako podvući crtu ispod onoga što više ne žele da tolerišu.



Epilog starih priča: Postoji velika mogućnost da se obnovi kontakt sa nekim iz prošlosti. Ovoga puta, odluka se donosi hladne glave i sa jasnom slikom o tome da li ta veza ima budućnost ili je vreme za konačan rastanak.



Pokretanje finansija i poslovnih dogovora

Pozitivne promene neće zaobići ni materijalni aspekt života. Finansijske dileme i odluke koje su nedeljama bile odlagane sada ponovo dolaze na dnevni red, ali sa znatno povoljnijim ishodom.

Direktna Venera u Vagi, uz podršku direktnog Merkura, daje vetar u leđa timskom radu, javnim nastupima i svim poslovima koji zahtevaju taktičnost, pregovaračke veštine i osećaj za meru.





Ko oseća najveće olakšanje?

Iako će ovaj tranzit svima doneti osećaj da se stvari konačno pomeraju napred, najintenzivniji izlazak iz krize osetiće pripadnici kardinalnih znakova. Za Vage, Ovnove, Rakove i Jarčeve završava se period emotivnog zastoja, nesigurnosti i teških preispitivanja, a pred njima se otvara prostor za nove početke i stabilnije odnose.