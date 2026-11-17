SAZNAJTE šta vas u sredu, 18. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ eva058929@gmail.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući podsvesti i tajni pravi kvadrat sa Uranom koji naglašava vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti umetnosti. Rasprave sa ženama. Iznenadni odlazak na kraći put. Opasnost u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Meseca u kuću društvenog života i novca, u trigonu sa Merkurom donosi vam zaradu preko kraćeg puta, isplativog ugovora ili uspeh na ispitu. Prilika da svoje ideje ostvarite na društvenom ili političkom planu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući karijere i statusa pravi kvadrat sa Uranom u vašem znaku upozoravajući na sukob sa autoritetima, nadređenima i roditeljima, posebno sa ženama. Dobici preko privatnog posla i nekretnina.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Ulazak vašeg vladaoca Meseca u devetu kuću donosi vam uspeh preko putovanja, polaganja ispita ili u rešavanju pravnih pitanja. Izazovan aspekt sa Uranom u kući podsvesti i strahova podstiče nervozu i može da donese nesanicu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući novca pravi kvadrat sa Uranom u kući novca fokusirajući vas na važna finansijska pitanja, podelu imovine, ostvarivanja prava na alimentaciju, stipendiju ili kredit. Prekid prijateljstva. Problemi sa pritiskom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak Meseca u kuću partnerskih odnosa u napetom aspektu sa Uranom, planetom više sile, donosi konflikte sa starijim članovima porodice, voljenom osobom ali sa poslovnim partnerima i sukobe sa šefovima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući posla u trigonu sa Merkurom u kući novca donosi vam finansijski uspeh, a napet aspekt sa Uranom u devetoj kući upozorava na probleme na putovanjima, odlaganje letova, kao i sa dokumentacijom u inostranstvu. Problemi sa probavom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Meseca u kuću kreativnosti u trigonu sa Merkurom u vašem znaku donosi vam uvećanje prihoda preko umetnosti, javne delatnost ili privatnog biznisa. Problemi sa kreditom, podelom imovine, stipendijom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec ulazi u kuću privatnog života praveći kvadrat sa Uranom u kući partnerstava što upozorava na probleme sa ženama u porodici i voljenom osobom. Moguća iznenadna selidba. Zarada preko nekretnina ili privatnog biznisa.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Meseca u kuću komunikacija u trigonu sa Merkurom, koji upravlja vašim poslom donosi vam uvećanje prihoda preko kraćih putovanja, potpisivanja ugovora o isplativom poslu, stručnog usavršavanja. Poboljšanje odnosa sa rođacima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vladalac vašeg posla, Mesec, u kući novca fokusira vas na finansijska i pitanja u vezi sa ekonomijom, materijalnim dobrima, ekonomijom, poljoprivredom, hranom ili kulinarstvom. Problemi sa podelom imovine.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašoj kući ličnosti pravi kvadrat sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam porodične probleme čineći vas rastrzanim između posla i privatnog života. Trigon sa Merkurom u devetoj kući najavljuje dobitke preko putovanja.