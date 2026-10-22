DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 23. OKTOBAR: Raka očekuje ponuda iz inostranstva, Škorpiju porodični problemi, Ribe romantičan susret na putu
SAZNAJTE šta vas petak, 23. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Sa Suncem, Venerom i Merkurom u kući novca bavite se važnim finansijskim pitanjima, podelom imovine, nasledstvom, alimentacijom, stipendijom, kreditom, ali niste zadovoljni. Podložnost iracionalnim strahovima.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Sunca u kuću partnerskih odnosa, u kojoj se nalaze i planete ljubavi i komunikacija, donosi sukobe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Mogući su i problemi u sudskim sporovima. Pad imuniteta. Intenziviranje starih tegoba.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Naglašena kuća posla i zdravlja, u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, fokusira vas na radne obaveze i zadatke. Osluškujte svoju intuiciju. Uvodite zdravije navike. Podložnost povredama na radu.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Sunce, koje upravlja vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću kreativnosti i ljubavi, donoseći vam sjajne ideje, isplative poslovne ponude iz inostranstva i susret sa nekim na putovanju. Potreba za introspekcijom.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce, koji posle godinu dana ulazi u kuću privatnog života, donosi svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice. Problem zbog partnerove ljubomore. Sukobi sa autoritetima. Kardiovaskularne tegobe.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Naglašena kuća komunikacija i biznisa može vam doneti dobitke preko potpisivanja isplativog ugovora, poslovnog dogovora ili kraćih putovanja. Osluškujte više svoju intuiciju.Problemi s urogenitalnim traktom.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Posle godinu dana, Sunce ulazi u kuću posla i donosi manje dobitke ali i nove vidove zarade. Dobijate priliku za napredovanje u karijeri. Dodatni oprez u saobraćaju. Zadržavanje vode u organizmu.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Sunce obasjava vašu kuću ličnosti donoseći vam priliv energije, volje, poslovni i finansijski uspeh, ali kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnosti upozorava na porodične probleme. Potreba za osamljivanjem.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Mnoštvo planeta u kući podsvesti i tajni, u koju posle godinu dnaa ulazi i Sunce, donosi vam novac ali i vanredne troškove. Problemi sa ugovorima. Romansa sa zauzetom osobom koju ste upoznali preko prijatelja.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Sunce, Venera i retrogradni Merkur u kući društvenog života donose vam više izlazaka i druženja, povratak starih prijatelja a može se roditi i ljubav iz nekog prijateljstva. Iznenadne promene planova i finansijski problemi.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Naglašena kuća karijere u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, vladalac partnerskih odnosa, upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima, naročito sa ženama. Problemi s cirkulacijom i pritiskom.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Sa naglašenom devetom kućom u koju ulazi i Sunce očekuje vas uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja. Romantičan susret sa nekim ko često putuje. Potreban je dodatni oprez za volanom.
Preporučujemo
STIGAO JE NAJZANIMLjIVIJI TREND ŠMINKANjA ZA ZIMU 2026: Elegantan je i vrlo jednostavan
22. 10. 2026. u 13:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)