DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 23. OKTOBAR: Raka očekuje ponuda iz inostranstva, Škorpiju porodični problemi, Ribe romantičan susret na putu

SAZNAJTE šta vas petak, 23. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Suncem, Venerom i Merkurom u kući novca bavite se važnim finansijskim pitanjima, podelom imovine, nasledstvom, alimentacijom, stipendijom, kreditom, ali niste zadovoljni. Podložnost iracionalnim strahovima.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Sunca u kuću partnerskih odnosa, u kojoj se nalaze i planete ljubavi i komunikacija, donosi sukobe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Mogući su i problemi u sudskim sporovima. Pad imuniteta. Intenziviranje starih tegoba.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Naglašena kuća posla i zdravlja, u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, fokusira vas na radne obaveze i zadatke. Osluškujte svoju intuiciju. Uvodite zdravije navike. Podložnost povredama na radu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sunce, koje upravlja vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću kreativnosti i ljubavi, donoseći vam sjajne ideje, isplative poslovne ponude iz inostranstva i susret sa nekim na putovanju. Potreba za introspekcijom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce, koji posle godinu dana ulazi u kuću privatnog života, donosi svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice. Problem zbog partnerove ljubomore. Sukobi sa autoritetima. Kardiovaskularne tegobe.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća komunikacija i biznisa može vam doneti dobitke preko potpisivanja isplativog ugovora, poslovnog dogovora ili kraćih putovanja. Osluškujte više svoju intuiciju.Problemi s urogenitalnim traktom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posle godinu dana, Sunce ulazi u kuću posla i donosi manje dobitke ali i nove vidove zarade. Dobijate priliku za napredovanje u karijeri. Dodatni oprez u saobraćaju. Zadržavanje vode u organizmu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sunce obasjava vašu kuću ličnosti donoseći vam priliv energije, volje, poslovni i finansijski uspeh, ali kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnosti upozorava na porodične probleme. Potreba za osamljivanjem.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mnoštvo planeta u kući podsvesti i tajni, u koju posle godinu dnaa ulazi i Sunce, donosi vam novac ali i vanredne troškove. Problemi sa ugovorima. Romansa sa zauzetom osobom koju ste upoznali preko prijatelja.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sunce, Venera i retrogradni Merkur u kući društvenog života donose vam više izlazaka i druženja, povratak starih prijatelja a može se roditi i ljubav iz nekog prijateljstva. Iznenadne promene planova i finansijski problemi.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Naglašena kuća karijere u koju posle godinu dana ulazi i Sunce, vladalac partnerskih odnosa, upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima, naročito sa ženama. Problemi s cirkulacijom i pritiskom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sa naglašenom devetom kućom u koju ulazi i Sunce očekuje vas uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja. Romantičan susret sa nekim ko često putuje. Potreban je dodatni oprez za volanom.