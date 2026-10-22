MESEČNI HOROSKOP OD 23. OKTOBRA DO 22. NOVEMBRA: Bika muče finansijski a Lava porodični problemi, Škorpija donosi važnu odluku

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Škorpije, od 22. oktobra do 22. novembra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Foto: Depositphotos/fredmantel

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Sa Suncem, Venerom i retro-Merkurom u kući novca, od 24. oktobra bavite se važnim finansijskim pitanjima, podelom imovine, nasledstvom, alimentacijom, stipendijom, kreditom, ali niste zadovoljni. U vreme punog i mladog Meseca u kućama novca, 26. oktobra i 9. novembra, očekuju vas veći izdaci i važne finansijske odluke (4. novembra). Direktan hod Merkura preko kuće novca posle 13. novembra donosi dobitke, a 16. novembar uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Ljubav Retrogradna Venera, vladalac partnerskih odnosa, 25. oktobra vraća se u sedmu kuću donoseći vam bivšeg partnera ili stare probleme u odnosu sa voljenom osobom. Direktan hod Venere posle 14. novembra upozorava na probleme u partnerskim odnosima. Spoj Marsa i Jupitera u kući ljubavi, 16. novembra, slobodnim Ovnovima nagoveštava ulazak u novu vezu i veće šanse za proširenje porodice.

Zdravlje Podložnost iracionalnim strahovima.

Foto: Depositphotos/fredmantel

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao U vreme punog Meseca (na stepenu novca u znaku novca) u kući karijere, 26. oktobra, možete da očekujete kulminaciju finansijskih problema. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, 14. novembra kreće direktnim hodom preko kuće posla fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke. Povratak retrogradne Venere u kuću posla 25. oktobra vraća na dnevni red stare poslovne probleme. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući karijere, 17. novembra, sukobi sa nadređenima.

Ljubav Naglašena kuća partnerstva u kojoj se nalaze i planete ljubavi i komunikacija, upozorava na sukobe sa voljenom osobom. Merkur kreće retrogradno 24. oktobra donoseći stare ljubavi, ali i svađe koje će kulminirati 4. novembra (spoj Sunca i Merkura). Mlad Mesec u kući braka, 9. novembra, donosi razvod, raskid a nesporazume, posle 13. novembra, podstiče i direktan Merkur. Spoj Marsa i Jupitera u kući privatnosti, 16. novembra, donosi porodične probleme.

Zdravlje Intenziviranje starih tegoba.

Foto: Depositphotos/fredmantel

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa naglašenom kućom posla fokusirani ste na radne obaveze i ostvarivanje svojih ciljeva, naročito 24. oktobra, 13. i 4. novembra (konjunkcija Sunca i vašeg vladaoca Merkura). Direktan hod Venere preko kuće kreativnosti od 14. novembra donosi vam uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Konjunkcija Marsa i Jupitera 16. novembra donosi potpisivanje isplativog ugovora i podršku osoba koje prepoznaju vaše kvalitete. U vreme mladog Meseca 9. novembra donosite važnu odluku.

Ljubav Retrogradna Venera, planeta ljubavi, koja upravlja vašim emotivnim životom ali i vašim tajnama, 25. oktobra vraća se u astrološku kuću ljubavi, donoseći vam priliku za kontakt ili susret sa bivšim partnerom. Kada ova planeta 14. novembra bude krenula direktnim hodom preko Vage, znaka braka i partnerskih odnosa, slobodnim Blizancima može doneti i mogućnost ulaska u novu vezu.

Zdravlje Osluškujte svoju intuiciju. Uvodite zdravije navike.

Foto: Depositphotos/fredmantel

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Sa naglašenom kućom kreativnosti od 23. oktobra, naročito 4. i 13. novembra (kada Merkur kreće direktno) očekuje vas uspeh u privatnom biznisu, umetnosti ili javnoj delatnosti. Pun i mlad Mesec u kućama novca i kreativnosti, 26. oktobra i 9. novembra, donose vam priliku za društveni i finansijski uspeh i napredovanje u karijeri, koji može kulminirati 16. novembra u vreme konjunkcije Marsa i Jupitera, planeta akcije i prosperiteta, u kući posla i novca.

Ljubav Sunce i Venera u kući ljubavi od 23. oktobra slobodnim Rakovima donose novu vezu i mogućnost proširenja porodice, naročito 4. novembra u vreme spoja Sunca i Merkura u kući ljubavi, 9. novembra u vreme mladog Meseca i od 13. novembra kada Merkur kreće direktno. Retrogradna Venera 25. oktobra vraća se u kuću privatnosti donoseći stare porodične probleme, a naročito posle 14. novembra kada kreće direktno.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Foto: Depositphotos/fredmantel

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Retrogradna Venera se 25. oktobra vraća u kuću komunikacija, pazite šta izjavljujete i potpisujete. Pun Mesec u kući karijere 26. oktobra donosi vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Direktan hod Venere preko kuće komunikacija i biznisa, 14. novembra povoljno utiče na dogovore i pregovore. Konjunkcija Marsa i Jupitera u vašoj kući ličnosti 16. novembra donosi vam priliv energije, entuzijazma, snage, hrabrosti, borbenosti.

Ljubav Sa naglašenom kućom privatnog života tokom celog perioda očekuju vas svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice, naročito 24. oktobra (konjunkcija Sunca i Venere) i 4. novembra (konjunkcija Sunca i Merkura). U vreme mladog Meseca u kući privatnosti, 9. novembra možete da očekujete kulminaciju porodičnih problema. Direktan hod Merkura, planete komuniakcija, preko kuće privatnosti, posle 13. novembra, podstiče svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Foto: Depositphotos/fredmantel

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Početak perioda sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa može vam doneti dobitke preko potpisivanja isplativog ugovora, poslovnog dogovora ili kraćih putovanja, naročito 4, 9. i 14. novembra. Povratak retrogradne Venere u kuću posla donosi finansijske probleme, a pun Mesec u devetoj kući, 26. oktobra, probleme sa ispitima, upisom na studije, pravnim pitanjima ili na dužim putovanjima. Direktan hod Venere preko kuće posla, od 14. novembra, povoljno utiče na vaše finansije.

Ljubav Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašim odnosom prema autoritetima, 24. oktobra kreće retrogradnim hodom preko kuće komunikacija, čineći vas sklonim raspravama sa roditeljima ili starijim osobama u porodici. Poboljšanje odnosa s njima može se očekivati posle 13. novembra kada Merkur kreće direktno preko kuće dogovora. Krajem perioda, spoj Marsa i Jupitera u kući podsvesti, podstiče umetničku inspiraciju.

Zdravlje Osluškujte više svoju intuiciju.

Foto: Depositphotos/fredmantel

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Naglašena kuća novca tokom ovog perioda fokusira vas na zaradu i finansije, naročito 24. oktobra u vreme konjunkcije sa Venerom. Međutim, retro-hod Merkura preko kuće novca, posle 24. oktobra, a posebno 14. novembra, upozorava na finansijske probleme. Svetle tačke su 4. (spoj Sunca i Merkura u kući novca), 9. (mlad Mesec u kući novca), 13. (Merkur kreće direktno preko kuće novca) i 16. novembar (spoj Marsa i Jupitera u kući novca) kada vas očekuje uvećanje prihoda.

Ljubav Vaš vladalac, Venera u retrogradnom hodu, 25. oktobra vraća se u vašu kuću ličnosti donoseći vam nesporazume, svađe, rasprave i sukobe sa partnerom. Venera kreće direktno preko kuće ličnosti 14. novembra ali pravi opoziciju sa Neptunom i Saturnom što dodatno opterećuje vaš odnos sa voljenom osobom. Spoj Marsa i Jupitera u kući društvenog života, 16. novembra nagoveštava nove susrete sa interesantnim osobama.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.

Foto: Depositphotos/fredmantel

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Konjunkcija Sunca i Merkura u vašoj kući ličnosti 4. novembra donosi vam uspeh u trgovini, u poslovnim dogovorima, potpisivanje isplativog ugovora. U vreme mladog Meseca u vašem znaku, što se dešava jednom godišnje, 9. novembra, donosite važnu odluku. Direktan hod Merkura preko vašeg znaka, od 13. novembra, donosi vam priliv energije, borbenosti, entuzijazma, kao i konjunkcija Marsa i Jupitera u kući karijere, 16. novembra, ali imate osećaj da vas neko sputava.

Ljubav Sunce obasjava vašu kuću ličnosti ali u kvadratu sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnosti što donosi svađe u porodici. Spoj Sunca i Venere 24. oktobra čini vas znakom u trendu, rado viđenim u društvu. Pun Mesec u kući partnerstva, 26. oktobra, donosi probleme sa voljenom osobom, raskid, razvod. Direktan hod Venere preko kuće podsvesti i tajni, od 14. novembra, podstiče vas da maštate o nekome.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem.

Foto: Depositphotos/fredmantel

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Sa naglašenom kućom prepreka preko koje Merkur kreće retrogradno 24. oktobra, očekuju vas problemi sa dogovorima i ugovorima. Pun Mesec u kući posla 26. oktobra donosi manje dobitke, a početak novembra zaradu preko umetnosti, medicine, farmacije. Venera, 14. novembra kreće direktno preko kuće novca donoseći dobitke preko društvenog angažmana. Sa naglašenom devetom kućom, 16. novembra, očekuje vas uspeh u javnoj delatnosti ili preko putovanja.

Ljubav Retrogradna Venera, planeta ljubavi, 25. oktobra vraća se u kuću društvenog života, donoseći vam susret sa bivšim partnerom. Merkur, koji upravlja partnerskim odnosima, 13. novembra kreće direktno preko kuće romantike i tajni, donoseći vam dopisivanje sa nekim. Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Jupitera, 16. novembra, slobodnim Strelcima može doneti novu vezu i šansu za proširenje porodice.

Zdravlje Potreba za izolacijom. Osluškujte svoju intuiciju.

Foto: Depositphotos/fredmantel

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Spoj Sunca i Venere u kući novca 24. oktobra donosi vam zaradu preko prijatelja i velikih organizacija. Povratak retro-Venere u kuću karijere 25. oktobra upozorava na stare sukobe sa šefom. Sunce i Merkur, i, mlad Mesec u kući ambicija, 4. i 9. novembra, donose uspeh preko društvenog angažmana. Direktan Merkur od 13. novembra donosi priliku za napredovanje a direktna Venera u kući karijere od 14. novembra sukobe sa ženama. Spoj Marsa i Jupitera 16. novembra donosi vam novac.

Ljubav Sunce i retrogradni Merkur u kući društvenog života tokom ovog perioda donose vam više izlazaka i druženja, povratak starih prijatelja a može se roditi i ljubav iz nekog prijateljstva.U vreme punog Meseca u znaku ljubavi i plodnosti, koji "pada" u vašu kuću ljubavi i dece, 26. oktobra, slobodni Jarčevi mogu da započnu lepu ljubavnu priču, a veće su i šanse za trudnoću, odnosno, proširenje porodice.

Zdravlje Konzumirajte biljne čajeve.

Foto: Depositphotos/fredmantel

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Naglašena kuća karijere sa Suncem, Venerom i Merkurom, upozorava na sukobe sa nadređenima, naročito sa ženama 24. oktobra kada i Merkur kreće retrogradno - oprezno u komunikaciji sa kolegama. Konjunkcija Sunca i Merkura 4. novembra donosi zastoj u karijeri zbog neslaganja sa šefovima, naročito u vreme mladog Meseca 9. novembra. Merkur kreće direktno 13. novembra, pazite šta pričate i potpisujete. I Venera kreće direktno 14. novembra donoseći uspeh preko putovanja, pravnih pitanja ili na ispitima.

Ljubav U vreme punog Meseca u vašoj astrološkoj kući privatnog života, 26. oktobra, očekuju vas konflikti, svađe, rasprave i sukobi sa članovima porodice. Konjunkcija Marsa i Jupitera, planeta akcije i ideala, u kući braka i partnerskih odnosa, 16. novembra, upozorava na probleme u odnosu sa voljenom osobom, jer nećete moći da nađete zajednički jezik kada je reč o nekim pitanjima, stavovima i uverenjima.

Zdravlje Podložnost virusnim infekcijama.

Foto: Depositphotos/fredmantel

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Sa naglašenom devetom kućom očekuje vas uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, naročito 24. oktobra, 9. novembra (mlad Mesec, donosite važnu odluku) i 13. novembra. Povratak retro-Venere u kuću novca, 25. oktobra ali i direktan hod od 14. novembra donosi finansijske probleme. U vreme punog Meseca 26. oktobra problemi sa "papirologijom", dok vam spoj Marsa i vašeg vladaoca Jupitera u kući posla 16. novembra donosi priznanja za vaš rad.

Ljubav Merkur, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, 24. oktobra kreće retrogradnim hodom preko devete kuće, donoseći vam nesporazume i sukobe sa voljenom osobom, mogućnost razvoda, raskida. Merkur je takođe vladalac vašeg privatnog života, pa upozorava i na rasprave sa članovima porodice, naročito u vreme punog Meseca u kući komunikacija, 26. oktobra (sa braćom, sestrama, rođacima).

Zdravlje Prelazak Sunca, koje upravlja i vašim zdravljem, preko kuće zdravlja, povoljno utiče na vas.