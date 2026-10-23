PUTIN, TRAMP I SI ZA ISTIM STOLOM! Moskva otkrila šta će biti na dnevnom redu susreta tri svetske sile

DNEVNI red za mogući sastanak između ruskog, kineskog i američkog lidera Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa na marginama samita APEK-a ne bi trebalo da bude ograničen na jednu temu, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko za RIA Novosti.

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- U današnjem svetu postoji mnogo različitih pitanja koja su podjednako važna za sve tri zemlje. Stoga smatramo da dnevni red ne bi trebalo da bude ograničen na konkretne teme, već da treba da obuhvati čitav niz. Radićemo na tome da on odražava ovaj pristup - rekao je Rudenko.

Moskva je posvećena tome da trilateralni sastanak održi, naglasio je on.

Tramp je ranije izjavio da je takav događaj na marginama APEK-a potreban prvenstveno zbog nuklearnog razoružanja, a ne zbog razgovora o rešenju ukrajinskog sukoba.

Početkom oktobra, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov najavio je mogući trilateralni sastanak.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu 18. i 19. novembra.

(RT Balkan)

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