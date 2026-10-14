NAJSTARIJA OLUPINA BRODA OTKRIVENA KOD OBALE TURSKE: Arheolozi zapanjeni onim što su našli u amforama

ARHEOLOZI su otkrili najstariji brodolom na svetu kod obale Turske. Procenjuje se da je brod star između 4.400 i 4.700 godina, što ga smešta u rano bronzano doba, otprilike u vreme kada je izgrađena Velika piramida u Gizi. Iako drvena konstrukcija broda nije sačuvana, na morskom dnu je ostao mnoštvo keramičkih posuda, javlja BBC .

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Prema procenama arheologa, brod je bio dugačak oko 10 metara i korišćen je za prevoz tereta preko Sredozemnog mora.

Olupina se nalazi nedaleko od ostrva Kekova u turskoj regiji Antalija, na dubini od samo 30 metara.

Artefakti su razbacani po podvodnoj padini, uključujući tri velika kamena sidra i više od 30 keramičkih posuda za skladištenje poznatih kao amfore.

World's oldest shipwreck found off coast of Turkey https://t.co/UV9umVMgvc — Martin O'Keefe (@czarevich) October 14, 2026

- Ova olupina je vremenska kapsula na morskom dnu - rekao je profesor Hakan Oniz sa Univerziteta Akdeniz, koji je vodio ekspediciju Mediteranskog arheološkog udruženja. Pošto drvo broda nije sačuvano, stručnjaci nisu mogli da primene radiokarbonsko datiranje.

Olupina datira iz ranog bronzanog doba.

Umesto toga, starost su odredili analizirajući oblike pronađenih amfora. Stilovi grnčarije su se menjali kroz istoriju, tako da se određeni oblici mogu povezati sa određenim periodima.

Grnčarija sa ostrva Kekova ima specifičan dizajn, sa dve drške, ispupčenjem u sredini i ravnim dnom.

Oniz je objasnio da ovaj oblik odgovara amforama pronađenim u Egiptu i na Bliskom istoku, za koje se zna da su stare između 4.400 i 4.700 godina.

- Na osnovu poređenja tehnika ukrašavanja, možemo sa sigurnošću reći da ostaci datiraju iz ranog bronzanog doba. To je 100% sigurno - dodao je.

Ronioci su izvukli posude na površinu, gde ih stručnjaci pažljivo čuvaju nakon hiljada godina provedenih pod vodom.

Dr Karin Sovada, arheolog sa Univerziteta Makvori u Australiji, pregledala je amfore nakon što su izvučene.

Neke su bile potpuno netaknute i bila je iznenađena kada je otkrila da još uvek sadrže gustu, sjajnu supstancu.

Šta se prevozilo u amforama?

- Pogledao sam unutra i bio sam zapanjen. Nisam mogao da verujem koliko je ostataka ostalo. Nisu to bile samo mrlje, bilo je mnogo materijala unutra - rekao je Sovada.

Tim sada analizira ostatke kako bi utvrdio šta je tačno transportovano. Sovada spekuliše da bi to moglo biti maslinovo ulje, vino ili smola drveta.

- Moguće je da je ovaj ostatak zapravo rezultat ponovne upotrebe kontejnera. Ovi kontejneri su ogromni, nisu nešto što biste samo poslali i zaboravili. Ljudi bi ih verovatno ispraznili po dolasku, a zatim ih koristili dugi niz godina - objasnila je.

Olupina i njen teret otkrivaju nove detalje o trgovini u antičkom svetu. Arheolozi veruju da je brod plovio sa istočne obale Sredozemnog mora, noseći robu ili u drevnu Troju u severozapadnoj Turskoj ili u Minojce na Kritu.

Prethodni rekord držala je olupina kod grčkog ostrva Dokos.

Putovanje morem u to vreme bilo je izuzetno opasno, posebno oko ostrva Kekova, gde su jake struje i vetrovi potapali mnoge brodove.

Oniz kaže da ga ronjenje oko olupine podseća na ljudske sudbine povezane sa brodom. „Mi smo prvi ljudi koji su dodirnuli ove predmete posle 5.000 godina.“

- Uvek mislimo na mornare, ljude koji su pravili amfore i one koji su ih nosili na ramenima do broda. Takođe mislimo na žene koje su čekale svoje muževe, a nažalost se nikada nisu vratili - istakao je.

Otkriće kod Kekove ponelo je titulu najstarijeg poznatog brodoloma na svetu. Prethodni rekord držao je brodolom kod grčkog ostrva Dokos, koji je bio star oko 4.200 godina.

Poređenja radi, najstariji brodolom sa očuvanom drvenom strukturom pronađen je u Crnom moru kod Bugarske i star je oko 2400 godina.

(Index hr)