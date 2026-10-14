Svet

MASOVAN NAPAD NA RUSIJU: Protivvazdušna odbrana oborila čak 180 ukrajinskih dronova

D.D.

14. 10. 2026. u 08:40

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SNAGE protivvazdušne odbrane od večeri 13. oktobra odbile su napad 180 bespilotnih letelica koje su letele ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio na svom kanalu na platformi „Maks”.

МАСОВАН НАПАД НА РУСИЈУ: Противваздушна одбрана оборила чак 180 украјинских дронова

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Napad je paralisao rad moskovskih aerodroma. Vnukovo, Domodedovo, Žukovski i Šeremetjevo u različitim vremenskim intervalima obustavljali su prijem i poletanje aviona. Od 6.44 časova po moskovskom vremenu sva četiri aerodroma ponovo su počela da rade.

Tokom noćnog napada bespilotnih letelica na Saratovsku oblast poginula je jedna osoba, saopštio je gubernator Roman Busargin.

U Rostovskoj oblasti odbijen je masovni vazdušni napad, saopštio je gubernator Jurij Sljusar.

(Sputnjik)

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