KIJEV POKRENUO UDAR NA RUSKI JEZIK: Moskva optužuje ukrajinske vlasti za kršenje prava
UKRAJINSKE vlasti pokušavaju da slome težnju stanovništva Ukrajine da govori ruskim jezikom, pribegavajući kategoričkim zabranama i demonstrativnom izrugivanju pravima stanovništva koje govori ruski, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.
- Podsetiću da je ukrajinska poverenica za zaštitu državnog jezika Jelena Ivanovska nedavno izjavila da 39 odsto učenika tokom nastave radije koristi ruski jezik, dok ga za vreme odmora koristi više od 51 odsto. Prema njenom mišljenju, situacija u Kijevu je još gora. Tamo oko 83 odsto učenika tokom odmora razgovara na ruskom jeziku. U poslednje najmanje dve godine taj procenat porastao je za 10 odsto. Zato je ovo pokušaj da se preokrene taj trend, da se kategoričkim zabranama i selektivnim, demonstrativnim izrugivanjem pravima stanovništva koje govori ruski slomi težnja ljudi da govore ruskim jezikom - istakao je diplomata, komentarišući novi ukrajinski zakon o obrazovnim pravima nacionalnih manjina.
Vladimir Zelenski je ranije potpisao zakon o pravima nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.
U nazivu zakona navodi se da je njegov cilj „obezbeđivanje obrazovnih prava autohtonih naroda Ukrajine i lica koja pripadaju nacionalnim manjinama (zajednicama) Ukrajine”.
Međutim, kako je saopštilo ukrajinsko Ministarstvo prosvete, "dodatna prava ne odnose se na ruski jezik".
Moskva je u više navrata ukazivala na kršenje prava građana Ukrajine koji govore ruskim jezikom od strane ukrajinskih vlasti.
(Sputnjik)
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