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Španac (32) u Beogradu - požalio se na Srpkinje: "Ubedljivo su najgore!" (Video)

Jovana Golubović

08. 10. 2026. u 11:02

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TRIDESETDVOGODIŠNjI Samu iz Barselone pre par godina je, zabavljajući se sa Srpkinjom, prvi put čuo za našu zemlju.

Шпанац (32) у Београду - пожалио се на Српкиње: Убедљиво су најгоре! (Видео)

Foto: Depositphotos/milangucci/jukai5, Instagram printskrin/samunapred

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