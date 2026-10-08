POSTOJI LI IDEALNA GODINA ZA BRAK? Naučnici pronašli zanimljiv obrazac

DA li godine u kojima se venčavamo mogu da utiču na stabilnost braka? Jedno istraživanje pokazalo je zanimljivu vezu, rizik od razvoda najpre opada sa godinama, ali se nakon određenog perioda ponovo povećava.

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Kada je pravo vreme za brak pitanje je na koje ne postoji univerzalan odgovor. Neko se venča u dvadesetim, neko sačeka tridesete ili kasnije, a na to kada će partneri odlučiti da započnu zajednički život utiču brojni faktori.

Ipak, istraživanje američkog Nacionalnog istraživanja rasta porodice pokazalo je da postoji zanimljiva povezanost između godina u trenutku sklapanja braka i verovatnoće razvoda. Analizu podataka prikupljenih između 2006. i 2010. godine sproveo je Nikolas Volfinger, profesor Univerziteta u Juti.

Do 32. godine rizik postepeno opada

Prema rezultatima analize, do otprilike 32. godine svaka dodatna godina starosti pri sklapanju braka bila je povezana sa oko 11 odsto manjim izgledima za razvod.

To znači da je, prema ovom modelu, brak sklopljen sa 30 ili 31 godinom bio povezan sa manjim rizikom od razvoda nego brak sklopljen nekoliko godina ranije. Međutim, rezultati postaju zanimljiviji nakon 32. godine.

Nakon ove godine stvari se menjaju

Prema istoj analizi, nakon 32. godine svaka dodatna godina starosti bila je povezana sa približno 5 odsto većim izgledima za razvod.

To, naravno, ne znači da će se osoba koja se venča posle 32. godine razvesti, niti da brak sklopljen u kasnim dvadesetim ima garanciju da će trajati. Reč je o statističkoj povezanosti, a ne o pravilu koje određuje sudbinu pojedinačnog braka.

Na stabilnost odnosa utiču brojni drugi faktori, uključujući finansijsku situaciju, obrazovanje, prethodna iskustva, način komunikacije i očekivanja partnera.

Zašto se rizik povećava?

Istraživanje ne daje jednostavan odgovor na ovo pitanje. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da se ljudi koji stupaju u brak u različitim godinama razlikuju po nizu životnih okolnosti.

Na primer, osobe koje se venčavaju kasnije mogu imati drugačija prethodna iskustva, finansijsku situaciju ili istoriju partnerskih odnosa od onih koji u brak ulaze ranije. Zbog toga same godine ne mogu da objasne zašto neki brakovi opstaju, a drugi ne.

Da li onda postoji idealna godina za brak?

Ako se posmatra samo ovo istraživanje, kasne dvadesete i početak tridesetih izdvajaju se kao period u kojem je zabeležena najniža povezanost sa rizikom od razvoda.

Ipak, to ne znači da postoji „magična“ godina za venčanje. Spremnost partnera za zajednički život, način rešavanja problema i usklađena očekivanja mogu biti mnogo važniji za odnos nego broj svećica na rođendanskoj torti.

Zato se rezultate ovog istraživanja pre može posmatrati kao zanimljiv statistički podatak nego kao pravilo prema kojem bi neko trebalo da planira svoj brak.

(24sedam)