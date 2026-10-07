BUDUĆNOST FILMA JE STIGLA: Ostvarenje koje je napravila veštačka intgeligencija osvojilo 450.000 dolara!
GLAVNU nagradu na prvom Festivalu veštačke inteligencije u Astani osvojio je reditelj iz Letonije, Nikolaj Šestaku, za film "Prvi iskreni dan" i osvojio 450.000 dolara.
Na prvi Festival veštačke inteligencije prijavilo se 8.067 autora iz 125 zemalja, čime je ovaj festival u Kazahstanu postao najveće svetsko međunarodno takmičenje filmova generisanih veštačkom inteligencijom, prenosi agencija Kazinform.
Kazahstanac Mirzahan Žumahan osvojio je nagradu u kategoriji za najboljeg lika za svoju komediju "Bila je to samo šala", koji govori o psu i bratu njegovog vlasnika dok se svađaju oko šale.
Indijska kompanija Sitara osvojila je drugu nagradu i 200.000 dolara, dok je španska kompanija Looking For Perseida osvojila treće mesto i 100.000 dolara.
U finalu Festivala takmičilo se 25 folmova, a ocenjivao ih je međunarodni žiri u kojem su bili bivša generalna direktorka UNESKO-a, Odri Azule, i investitor Baladži Srinivasan.
Ukupan fond Festivala bio je oko dva miliona dolara, a deo koji nije otišao na nagrade biće uplaćen za podršku timovima za AI i razvoj filmske produkcije u Kazahstanu.
(Tanjug)
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