Panorama

SMRDIBUBE VAM ULAZE U KUĆU? Ovaj začin može pomoći da ih oterate

В. Н.

07. 10. 2026. u 12:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAKO temperature počinju da padaju, smrdibube traže toplija i zaštićena mesta, zbog čega se sve češće mogu primetiti oko prozora, vrata i fasade. Ako želite da izbegnete upotrebu jakih hemijskih sredstava, kao jednu od jednostavnih kućnih opcija možete isprobati rastvor od vode i mlevenog cimeta.

СМРДИБУБЕ ВАМ УЛАЗЕ У КУЋУ? Овај зачин може помоћи да их отерате

Foto: Tierfotoagentur / T. Harbig, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

Priprema ne zahteva mnogo vremena, a intenzivan miris cimeta može im biti neprijatan i pomoći da se insekti odvrate od određenih delova kuće. Ipak, važno je imati realna očekivanja: ovaj rastvor ih ne uništava niti rešava problem ako ih se već nalazi veliki broj u domu.

Kako napraviti rastvor?

Za pripremu je potrebno zagrejati 500 mililitara vode, a zatim dodati oko dve kašike mlevenog cimeta. Smesu treba dobro promešati i ostaviti izvesno vreme da voda poprimi miris začina.

Kada se tečnost ohladi, procedite je kroz gazu ili filter za kafu i sipajte u čistu prskalicu. Pre svakog korišćenja promućkajte bočicu. Ukoliko umesto mlevenog koristite štapiće cimeta, potrebno je da duže odstoje u toploj vodi, nakon čega se tečnost takođe procedi.

Gde treba prskati?

Rastvor možete naneti na mesta na kojima se smrdibube najčešće pojavljuju ili kroz koja bi mogle da uđu u kuću. To mogu biti okviri prozora, dovratnici, pragovi balkonskih i ulaznih vrata, ivice mrežica i prostor oko roletni, dok nema potrebe tretirati čitave zidove ili fasadu.

Pošto miris s vremenom slabi, postupak možete ponoviti kada više nije izražen, kao i nakon kiše. Ipak, treba biti oprezan sa svetlim PVC površinama, zavesama i drugim osetljivim materijalima jer cimet može ostaviti trag, pa je najbolje prvo isprobati rastvor na malom i neupadljivom delu.

Cimet nije jedina zaštita

Miris cimeta može biti samo dodatna mera, naročito ako postoje otvori kroz koje insekti mogu da prolaze. Zbog toga je važno pregledati prozore i balkonska vrata, proveriti mrežice i zatvoriti eventualne pukotine oko okvira odgovarajućim zaptivnim materijalom, dok se oštećene mrežice mogu popraviti ili zameniti.

Ako smrdibubu pronađete u kući, nemojte je gnječiti jer tada može ispustiti karakterističan neprijatan miris. Umesto toga, pažljivo je pokupite papirom ili usisajte, a ukoliko je moguće, nakon toga ispraznite posudu usisivača. Cimet tako može biti samo deo jednostavnog pristupa, dok će zatvorene pukotine i ispravne mrežice dodatno smanjiti mogućnost da insekti uđu u prostor.

(24sedam) 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ona je već snimala slobodnije scene, a ja... Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u Srećnim ljudima
Poznati

0 0

"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

07. 10. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Otvoren stadion Andrija Delibašić u Zemunelu

Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu