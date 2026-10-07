DATUM ROĐENJA OTKRIVA KOJI SVETAC JE VAŠ ZAŠTITNIK: Jedinice u numerologiji čuva Sveti Đorđe

STRUČNjACI za numerologiju tvrde da lični broj koji donosi datum rođenja, razotkriva sveca zaštitnika koji nam je poput zvezde vodilje kroz život i svetionika u teškim momentima.

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Lični broj se izračunava na sledeći način. Ukoliko ste, primera radi, rođeni 15. 11. 1995. godine, računica je sledeća: 1+5+1+1+1+9+9+5= 32= 3+2=5. To znači da je vađ životni odnosno lični broj petica.

Na isti način se ta brojka izračunava i za sve ostale datume rođenja. Važno je da se sve cifre saberu i svedu na jednocifrenu. Numerolozi tvrde da svaki taj broj, od 1 do 9, prati odrđeni svetac zaštitnik.

Broj 1 - Sveti Đorđe

Ovaj svetac je zaštitnik hrabrih i onih koji stalno vode bitke u životu. Ako ste rođeni pod brojem 1, vi ste borac, ali vam ponekad treba dodatna snaga. Kako kažu numerolozi, određena viša sila može delovati kao podstrekač.

Broj 2 - Presveta Bogorodica

Presveta Bogorica je zaštitnica porodice, mira i emotivne stabilnosti. Ljudi koji imaju 2 kao životni broj, smatraju se osobama velikog srca, ali su često emotivno ranjivi.

Kao i u pričama o ostalim brojevima, veruje se da svetac zaštitnik pomaže upravo kod tih osetljivijih strana.

Broj 3 - Sveti Nikola

Svetac pomoći, putnika i onih koji često brinu za druge, tako se, između ostalog, govori za Svetog nikolu. Ukoliko ste broj tri u numerologiji, često više pružate nego što dobijate.

Broj 4 - Sveti Jovan Krstitelj

U pitanju je zaštitnik istine, duhovne snage i moralnih načela. Četvorke su ljudi koji ne trpe nepravdu.

Broj 5 - Sveti Arhangel Mihail

Petice prati svetac koji je zaštitnik od zla i loših uticaja. Ljudi rođeni u znaku broja 5 često ulaze u rizične situacije i velike promene.

Za svaki broj se vezuje i poseban praznik, u skladu sa svetiteljem pa se tako Aranđelovdan izdvaja kao poseban dan za petice.

Broj 6 - Sveti Sava

Sveti Sava je zaštitnik porodice, dece i znanja. Šestice su ljudi koji brinu o drugima i često nose teret cele porodice, piše Alo rs.

Broj 7 - Sveti Petka

Sveta Petka je zaštitnica zdravlja, posebno žena i onih koji nose tihu patnju. Sedmice su izrazito emotivne osobe i često ćutke trpe nepravdu i razne druge negativne životne okolnosti.

Broj 8 - Sveti Vasilije Ostroški

Sveti vasilije Ostroški je zaštitnik onih koji prolaze kroz teške životne iskušenja. smice često imaju težak, ali snažan životni put.

Broj 9 - Sveti Arhanđel Gavrilo

Ovaj svetac je zaštitnik duše, vere i velikih životnih prekretnica. Devetke su stare duše, često mudrije nego što deluju. Praznik koji se vezuje za njh jesu Blagovesti.

(Blic)