DATUM ROĐENJA OTKRIVA KOJI SVETAC JE VAŠ ZAŠTITNIK: Jedinice u numerologiji čuva Sveti Đorđe
STRUČNjACI za numerologiju tvrde da lični broj koji donosi datum rođenja, razotkriva sveca zaštitnika koji nam je poput zvezde vodilje kroz život i svetionika u teškim momentima.
Lični broj se izračunava na sledeći način. Ukoliko ste, primera radi, rođeni 15. 11. 1995. godine, računica je sledeća: 1+5+1+1+1+9+9+5= 32= 3+2=5. To znači da je vađ životni odnosno lični broj petica.
Na isti način se ta brojka izračunava i za sve ostale datume rođenja. Važno je da se sve cifre saberu i svedu na jednocifrenu. Numerolozi tvrde da svaki taj broj, od 1 do 9, prati odrđeni svetac zaštitnik.
Broj 1 - Sveti Đorđe
Ovaj svetac je zaštitnik hrabrih i onih koji stalno vode bitke u životu. Ako ste rođeni pod brojem 1, vi ste borac, ali vam ponekad treba dodatna snaga. Kako kažu numerolozi, određena viša sila može delovati kao podstrekač.
Broj 2 - Presveta Bogorodica
Presveta Bogorica je zaštitnica porodice, mira i emotivne stabilnosti. Ljudi koji imaju 2 kao životni broj, smatraju se osobama velikog srca, ali su često emotivno ranjivi.
Kao i u pričama o ostalim brojevima, veruje se da svetac zaštitnik pomaže upravo kod tih osetljivijih strana.
Broj 3 - Sveti Nikola
Svetac pomoći, putnika i onih koji često brinu za druge, tako se, između ostalog, govori za Svetog nikolu. Ukoliko ste broj tri u numerologiji, često više pružate nego što dobijate.
Broj 4 - Sveti Jovan Krstitelj
U pitanju je zaštitnik istine, duhovne snage i moralnih načela. Četvorke su ljudi koji ne trpe nepravdu.
Broj 5 - Sveti Arhangel Mihail
Petice prati svetac koji je zaštitnik od zla i loših uticaja. Ljudi rođeni u znaku broja 5 često ulaze u rizične situacije i velike promene.
Za svaki broj se vezuje i poseban praznik, u skladu sa svetiteljem pa se tako Aranđelovdan izdvaja kao poseban dan za petice.
Broj 6 - Sveti Sava
Sveti Sava je zaštitnik porodice, dece i znanja. Šestice su ljudi koji brinu o drugima i često nose teret cele porodice, piše Alo rs.
Broj 7 - Sveti Petka
Sveta Petka je zaštitnica zdravlja, posebno žena i onih koji nose tihu patnju. Sedmice su izrazito emotivne osobe i često ćutke trpe nepravdu i razne druge negativne životne okolnosti.
Broj 8 - Sveti Vasilije Ostroški
Sveti vasilije Ostroški je zaštitnik onih koji prolaze kroz teške životne iskušenja. smice često imaju težak, ali snažan životni put.
Broj 9 - Sveti Arhanđel Gavrilo
Ovaj svetac je zaštitnik duše, vere i velikih životnih prekretnica. Devetke su stare duše, često mudrije nego što deluju. Praznik koji se vezuje za njh jesu Blagovesti.
(Blic)
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