DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 29. SEPTEMBAR: Raka očekuje više izlazaka, Škorpiju isplativ ali rizičan posao, Ribe imaju tajnog obožavaoca

SAZNAJTE šta vas u utorak, 29. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Freepik.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Sa izazovnim aspektima Meseca u znaku novca i nekretnina, razmišljate o novim poslovima i vidovima zarade. Imate podršku uticajnih osoba. Izbegavajte sukobe sa ženama, ma kog pola da ste. Glavobolja.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec, koji upravlja vašim komunikacijama, u vašoj kući ličnosti donosi vam priliv energije i podstiče preduzetnički duh, ali napet aspekt s Plutonom u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Kvadrat između Meseca u kući prepreka i Plutona, upozorava na probleme u inostranstvu, na putovanjima, sa pravnim procesima, strancima. Potreba za osamljivanjem i interes za psihologiju i duhovnost. Naspavajte se.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući društvenog života, planova i finansija, donosi vam više druženja i izlazaka, ali i prilike za uvećanje prihoda, naročito preko nekonvencionalnih vidova zarade, internet-trgovine, medija.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Kvadrat između Plutona u kući partnerskih odnosa i Meseca u kući karijere upozorava na sukobe sa voljenom osobom, šefovima,autoritetima ili roditeljima. Novačani dobici preko nekretnina ili nekog vida samostalne delatnosti.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Pozicija Meseca u devetoj kući podstiče vas na učenje, stručno usavršavanje, putovanja, sređivanje pravnih pitanja i donosi uspeh na ispitima. Tajna romansa sa osobom koja često putuje zbog posla. Smanjite unos šećera.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući finansija pravi kvadrat sa Plutonom, planetom novca, donoseći vam vanredne troškove. Problemi sa pravnim pitanjima, alimentacijom, stipendijom, kreditom. Potreban vam je odmor. Unosite više tečnosti.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući javnosti donosi vam nove susrete i poznanstva sa zanimljivim osobama, na proslavi, javnom skupu, rođendanu.Imate šanse za dobru zaradu, ali procenite rizik koji taj posao podrazumeva. Nesanica.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući svakodnevice fokusira vas na rad, posao i brigu o zdravlju, promenu načina ishrane. Kvadrat s Plutonom u kući komunikacija upozorava na probleme sa dokumentacijom, ugovorima ili na kraćem putu. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Meseca u kuću emotivnog života i kreativnosti donosi vam priliv stvaralačke energije, a slobodnim Jarčevima i novu ljubav. Možete se naći u dilemi da li da prihvatite dobro plaćen posao. Omiljeni ste u društvu suprotnog pola.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Pluton u vašoj kući ličnosti obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u kući privatnog života donoseći vam probleme u porodici. Uvećanje prihoda ali i vanredni troškovi. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u znaku novca i nekretnina pravi izazovan aspekt sa Plutonom u kući tajni donoseći vam dobitke preko dodatnog ili honorarnog posla. Bolji odnosa s braćom, sestrama i rođacima. Imate tajnog obožavaoca.