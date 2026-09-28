OVO SE DEŠAVA POSLE SKORO DVE GODINE Astro savet za 28. septembar: Mars će se narednih sedam i po meseci šetati između Lava i Device

MARS, planeta akcije, energije, snage, strasti, borbe, oružja, seksualnosti, ljubomore i povreda, posle skoro dve godine, 28. septembra, u 8.50, ulazi u Lava, znak ljubavi, dece, kreativnosti, sporta,

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Donosi priliv energije, entuzijazma i optimizma vatrenim znacima (Ovan, Lav, Strelac), a njegov povoljan uticaj će osetiti i vazdušni znaci (Blizanci, Vaga). Do sredine oktobra, Mars će biti u opoziciji sa Plutonom u Vodoliji, što rođenima u znaku ili podznaku Lava i Vodolije, može doneti lične i probleme u partnerskim odnosima.

Do 9. oktobra, Mars pravi i kvadrat sa Hironom (simbolom naših slabosti) koji Lavovima donosi stare probleme na poslu, Vodolijama sa porodicom i partnerom, Bikovima zdravstvene, porodične i poslovne probleme, a Škorpijama u karijeri i partnerskim odnosima.

Mars prelazi preko Lava do 25. novembra, kada ulazi u Devicu, da bi 10. januara 2027. godine krenuo retrogradnim hodom. Zatim se 21. februara vraća u Lava gde ostaje do 14. maja, kada konačno ulazi u Devicu.

Tako će se planeta akcije i borbe, narednih sedam i po meseci šetati između treće dekade Lava i Device (retrogradan u Devici od 10. januara do 21. februara, a retrogradan u Lavu od 21. februara do 1. aprila).

Ako vam je natalni Mars u Lavu, rođeni ste vođa, vrlo atraktivni i harizmatični. Volite da dominirate i uvek se nekako nađete u centru pažnje. Samosvesni ste, odlučni, hrabri, borbeni, velikodušni, strastveni i otvoreno pokazujete svoju naklonost. Posedujete savršen osećaj za prostor i odlično se snalazite, gde god da se nađete. Na zdravstvenom planu, ova pozicija Marsa može doneti probleme sa srcem i kičmom.