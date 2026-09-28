PROPALI POKUŠAJI MEŠANJA U IZBORE Putin: Sigurno ćemo pobediti, ostvarićemo sve ratne ciqeve,0

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa rukovodstvom političkih stranaka koje su na izborima osvojile mesta u Državnoj dumi.

Foto: Profimedia/ Alexander Kazakov / Zuma Press

Putin je na početku sastanka istakao da su sve parlamentarne partije tokom izbora potvrdile svoj status i doprinele jačanju suvereniteta i stabilnosti Rusije.

On je dodao da su građani Rusije snažan i hrabar narod i razumeju šta se dešava u zemlji.

-Kada sam na televiziji video redove ispred biračkih mesta, ponovo sam se uverio da su naši ljudi snažni, hrabri i dobro informisani – oni u potpunosti razumeju šta se dešava oko Rusije. Postalo je jasno da se takvi ljudi ne mogu zastrašiti i da je nemoguće pobediti takve ljude i takvu zemlju. Stoga ćemo sigurno pobediti, naglasio je ruski lider.

Prema njegovim rečima ovi izbori su još jednom potvrdili da Rusija podržava učesnike Specijalne vojne operacije.

-Sasvim je prirodno što su sve parlamentarne stranke među svoje kandidate uvrstile veterane Specijalne vojne operacije, koji su svoju odanost Rusiji dokazali u borbi. I ne sumnjam da će oni služiti otadžbini podjednako predano i u parlamentarnoj i u građanskoj sferi, naglasio je šef države.

Putin je takođe naveo da je izborna kampanja za Državnu dumu bila velika i od velikog značaja za Rusiju.

-Svi pokušaji da se poremeti predizborna kampanja i umeša u naše unutrašnje stvari potpuno su propali. Poznato je da su takvi potezi, uključujući i korišćenjem terorističkih metoda i instrumenata stranih obaveštajnih agencija, bili planirani i pokušani, ali naši ljudi su zađtitili suvereno pravo naroda Rusije da sam određuje svoju budućnost, ocenio je ruski lider.

Predsednik je napomenuo da su strane obaveštajne službe pokušale da se umešaju u izbore u Rusiji, ali su građani odbranili svoje suvereno pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Ruski predsednik zahvalio je desetinama miliona birača u Rusiji na njihovom aktivnom učešću na izborima za Državnu dumu.

Izbori za Državnu dumu devetog saziva održani su u Rusiji od 18. do 20. septembra. U novi saziv izabrani su predstavnici pet političkih stranaka — Jedinstvene Rusije, Komunističke partije Ruske Federacije, Liberalno-demokratske partije Rusije, Novih ljudi i Pravedne Rusije — kao i predstavnik stranke Rodina i četiri nezavisna kandidata.

sputnikportal.rs

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