ZAPAD SPREMA NAJJAČE NUKLEARNO ORUŽJE DO SAD! Podmornice postaju nemilosrdne: Stiže superbojeva glava koja menja sve! (VIDEO)
RATNA mornarica SAD prevela je svoju novu nuklearnu bojevu glavu W93 i prateće telo za ulazak u atmosferu Mk7 u fazu inženjerskog i proizvodnog razvoja, čime je pokrenut prvi program nove američke nuklearne bojeve glave i sistema za ulazak u atmosferu u poslednje skoro četiri decenije.
Bojeva glava je namenjena modernizaciji kapaciteta za nuklearni udar flote balističkih raketa koje se lansiraju sa podmornica Ratne mornarice SAD, a nosiće je rakete Trident II D5. Tokom faze inženjerskog i proizvodnog razvoja, očekuje se da inženjeri završe proizvodni dizajn i dokažu da se sistem može proizvoditi u količinama koje zahteva Mornarica.
Sjedinjene Države se znatno više oslanjaju na svoj strateški nuklearni arsenal smešten na podmornicama nego druge vodeće nuklearne sile, dok je njihov arsenal baziran na kopnu ubedljivo najstariji na svetu, jer se oslanja na dizajne raketa iz sedamdesetih godina prošlog veka. Flota strateških bombardera se takođe pretežno oslanja na avione B-52H iz doba Vijetnamskog rata, dok je program novijih bombardera B-2 imao ozbiljne probleme sa pouzdanošću, što je dovelo do otkazivanja proizvodnje većine planiranih letelica. Kina, Rusija i Severna Koreja zadržale su znatno snažnije nuklearne snage bazirane na kopnu, pri čemu su prve dve zemlje nastavile i sa proizvodnjom strateških bombardera.
militarywachmagazine.com
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