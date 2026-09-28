Svet

ZAPAD SPREMA NAJJAČE NUKLEARNO ORUŽJE DO SAD! Podmornice postaju nemilosrdne: Stiže superbojeva glava koja menja sve! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 21:33

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RATNA mornarica SAD prevela je svoju novu nuklearnu bojevu glavu W93 i prateće telo za ulazak u atmosferu Mk7 u fazu inženjerskog i proizvodnog razvoja, čime je pokrenut prvi program nove američke nuklearne bojeve glave i sistema za ulazak u atmosferu u poslednje skoro četiri decenije.

ЗАПАД СПРЕМА НАЈЈАЧЕ НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ ДО САД! Подморнице постају немилосрдне: Стиже супербојева глава која мења све! (ВИДЕО)

Foto: US NAVY/Chief Petty Officer Darren Moore

Bojeva glava je namenjena modernizaciji kapaciteta za nuklearni udar flote balističkih raketa koje se lansiraju sa podmornica Ratne mornarice SAD, a nosiće je rakete Trident II D5. Tokom faze inženjerskog i proizvodnog razvoja, očekuje se da inženjeri završe proizvodni dizajn i dokažu da se sistem može proizvoditi u količinama koje zahteva Mornarica.

W93 je namenjena da dopuni i vremenom zameni deo zastarele tehnologije koju trenutno koriste američke snage sa balističkim raketama lansiranim sa podmornica. Raketa Trident II D5 trenutno nosi bojeve glave W76 i W88, koje su ušle u upotrebu 1978, odnosno 1988. godine. Komentarišući razvoj ovog sistema, direktor Programa strateških sistema, viceadmiral Daglas Vilijams, istakao je: „W93/Mk7 će obezbediti fleksibilnost i prilagodljivost kako bi se zadovoljile buduće potrebe vojnika na terenu i osiguralo neprekidno odvraćanje sa mora za pomorsku komponentu nuklearne trijade.” On je opisao rad na programu kao odvijanje „hiper-brzinom”.

Sjedinjene Države se znatno više oslanjaju na svoj strateški nuklearni arsenal smešten na podmornicama nego druge vodeće nuklearne sile, dok je njihov arsenal baziran na kopnu ubedljivo najstariji na svetu, jer se oslanja na dizajne raketa iz sedamdesetih godina prošlog veka. Flota strateških bombardera se takođe pretežno oslanja na avione B-52H iz doba Vijetnamskog rata, dok je program novijih bombardera B-2 imao ozbiljne probleme sa pouzdanošću, što je dovelo do otkazivanja proizvodnje većine planiranih letelica. Kina, Rusija i Severna Koreja zadržale su znatno snažnije nuklearne snage bazirane na kopnu, pri čemu su prve dve zemlje nastavile i sa proizvodnjom strateških bombardera.

Očekuje se da će nuklearne bojeve glave W93 prvenstveno biti postavljene na podmornice sa balističkim raketama klase „Kolumbija” (Columbia), za koje se u širokim krugovima procenjuje da su najnevidljivije podmornice zapadnog sveta. Svaka od njih ima deplasman veći od 20.800 tona i nosi 16 balističkih raketa „Trajdent II D5LE” (Trident II D5LE). Ovi brodovi su projektovani da zamene zastarele američke podmornice klase „Ohajo” (Ohio) sa balističkim raketama, koje su ušle u službu između 1981. i 1997. godine, pri čemu njihove karakteristike u mnogim pogledima predstavljaju najznačajniji napredak u projektovanju američkih strateških podmornica u poslednje četiri decenije. Klasa „Kolumbija” (Columbia) je od samog početka projektovana tako da bude tiša, otpornija na dejstva neprijatelja, pouzdanija i jeftinija za eksploataciju tokom svog životnog veka u odnosu na klasu „Ohajo”.

militarywachmagazine.com

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