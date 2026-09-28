UPOZORAVAO SAM NETANJAHUA NA MASAKR: Bivši šef unutrašnje bezbednosne službe otkrio detalje pre napada Hamasa, podnosi tužbu protiv premijera

BIVŠI šef Šin Beta (izraelske unutrašnje bezbednosne službe, prim. aut.) Ronen Bar izjavio je da će podneti tužbu za klevetu protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je danas rekao da je šef izraelske službe bezbednosti znao za opasnost od napada uoči 7. oktobra, ali je odlučio da o tome ne obavesti premijera.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

U dramatičnom saopštenju, Bar je takođe zatražio objavljivanje dokumenata i svedočenja o informacijama koje su Netanjahuu bile dostupne uoči napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Bar zahteva da bude objavljen raspored Netanjahuovih sastanaka sa stranim zvaničnicima i predstavnicima bezbednosnih službi, a njegovi advokati će, kako je naveo, zatražiti da visoki zvaničnici iz Netanjahuovog kabineta budu pozvani da svedoče, prenosi Tajms of Izrael.

- Kampanja koju Netanjahu vodi protiv mene nema nikakvo utemeljenje u stvarnosti - rekao je Bar.

- Nakon što je tri godine odbijao da prizna svoju odgovornost i na sve moguće načine sprečavao formiranje državne istražne komisije, na koju javnost i porodice poginulih imaju pravo, počeo je da selektivno objavljuje dokumenta na manipulativan način i van njihovog konteksta - naveo je Bar.

- Sada, kada počinju da se pojavljuju svedočenja o upozorenjima koja je dobio pre masakra, on pokušava da prebaci krivicu sa sebe tako što iznosi optužbe protiv onih koji su ga u realnom vremenu upozoravali - dodao je on.

Bar tvrdi da je Netajahua upozoravao na „nadolazeću katastrofu na do tada nezapamćen način“, ali da je premijer ignorisao ta upozorenja, kao i preporuke da se obnovi odvraćanje i ojača granica.

Kako je naveo, čekao je formiranje istražne komisije kako bi izneo ta upozorenja, ali više ne može da ćuti.

- Pobeda se postiže preventivnim napadom na neprijatelja spolja, a ne na snage bezbednosti kod kuće - zaključio je Bar.

Poprilično bi bila neozbiljna situacija u kojoj premijer zemlje, kakva je Izrael, a to znači da je crveni alarm uvek upaljen, samo izignorisao upozorenja Šin Beta, tako da bi izjave bivšeg šefa službe trebalo dobrano razomotriti, ali i dati ugao Benjamina Netanjahua.

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