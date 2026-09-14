DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 15. SEPTEMBAR: Ovna očekuju rasprave sa ženama, Devicu i Strelca vanredni troškovi, Ribe problemi na putu

SAZNAJTE šta vas u utorak, 15. septembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Napeti aspekti Venere, planete ljubavi i novca, podstiču ljubomoru u odnosu sa partnerom, zato što nešto krije od vas. Rasprave i sukobi sa ženama. Vanredni troškovi. Problemi sa urogenitalnim traktom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Izazovni aspekti između vašeg vladaoca Venere koja upravlja vladaoca partnerskih odnosa i Plutona i Neptuna, planeta strasti i razočaranja, donose vam sukobe sa voljenom osobom, zbog ljubomore. Prija vam da se osamite.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Neptun, koji upravlja vašim poslom, pravi izazovan aspekt sa Venerom u kući novca, donoseći vam finansijske probleme. Povedite više računa o dokumentaciji i vrednim sitnicama. Moguće su stomačne tegobe.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Aspekt vladaoca vašeg privatnog života, u kući ljubavi, sa Neptunom u kući ljubavnog života upozoravaju na konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice i emotivnim partnerom. Neplanirani troškovi. Unosite više vitmina.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Venera u kući privatnog života u napetom aspektu sa Plutonom u kući braka i partnerskih odnosa, može vam doneti iznenadne nesporazume i rasprave sa članovima porodice i ljubavnim partnerom. Smanjite unos šećera.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Planeta ljubavi, Venera, u kući posla, u napetim aspektima sa planetama koje upravljaju vašim finansijama, upozorava da povedete više računa o troškovima. Susret sa bivšim partnerom. Osetljiv urogenitalni trakt.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, pravi napet aspekt sa Neptunom, planetom obmana, upozoravajući na vanredne troškove. Slobodne Vage ne bi trebalo da očekuju previše od novog poznanstva. Unosite više tečnosti.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima, u vašem znaku, pravi kvadrat sa vašim vladaocem Plutonom, u kući privatnog života što donosi porodične i sukobe sa voljenom osobom. Problemi sa zubima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašim privatnim životom, obrazuje izazovan aspekt sa planetom novca i ljubavi, donoseći vam vanredne troškove i probleme sa članovima porodice. Intenziviranje reumatskih tegoba.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Planeta novca, Venera, koja upravlja vašom karijerom, u napetom aspektu sa Neptunom, planetom obmana, upozorava na oprez sa finansijama. Nemojte da pozajmljujete novac nikome. Kardiovaskularne tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Venera u kući karijere pravi inkonjunkciju sa Neptunom u kući komunikacija donoseći vam rasprave sa nadređenima i autoritetima, kao i finansijske probleme. Ljubavni partner očekuje da se setite važnog datuma.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, obrazuje izazovan aspekt sa Venerom, upozoravajući na probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa pravnim pitanjima ili na polaganju ispita. Unosite više tečnosti.