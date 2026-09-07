Bizaran gol golmana IMT-a nije koštao ekipu: Traktoristi se "izvukli" protiv OFK Beograda u finišu meča (VIDEO)

Fudbaleri OFK Beograda i IMT-a odigrali su nerešeno (1:1) na zatvaranju osmog kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Romantičari su došli do vođstva nakon autogola Ognjena Čančarevića, golmana Traktorista, čiji potez će obići svet.

Jedan od štopera IMT-a je vratio loptu svom čuvaru mreže u 32. minutu, golman je pokušao da je ispuca međutim loše ju je zahvatio i savladao "samog sebe".

Evo kako je ta komična situacija izgledala:

Ipak, na kraju je ispalo da ovaj bizaran pogodak ipak nije koštao traktoriste tri boda.

OFK Beograd je ostao sa igračem manje u 78. minutu kada je zbog oštrog starta isključen Aleksej Vukićević. Igrača više na terenu iskoristili su traktoristi i stigli do izjednačenja u 88. minutu preko Tadija Cojića.

Do kraja meča i fudbaler gostiju Ćarli Keita je "zaradio" drugi žuti karton i to u 90. minutu, te su obe ekipe u poslednjih nekoliko minuta igrali sa po 10 igrača na terenu, ali se rezultat više nije menjao.