POGLEDAJTE - NOVI SEMESTAR, NOVI CIMERI: Majmuni se uselili u studentski dom (VIDEO)
GRUPA divljih tajvanskih majmuna „uselila“ se u studentski dom Nacionalnog univerziteta „Sun Jat-sen“ u Kaošungu.
Univerzitet se nalazi u podnožju planine, pa se njegov kampus delimično preklapa sa prirodnim staništem majmuna.
Studenti ih zato ponekad viđaju na ulicama i parkinzima, ali su se nedavno iznenadili kada su ih ugledali kako vire kroz prozore studentskih soba.
sputnikportal.rs
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