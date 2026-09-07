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POGLEDAJTE - NOVI SEMESTAR, NOVI CIMERI: Majmuni se uselili u studentski dom (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 20:33

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GRUPA divljih tajvanskih majmuna „uselila“ se u studentski dom Nacionalnog univerziteta „Sun Jat-sen“ u Kaošungu.

ПОГЛЕДАЈТЕ - НОВИ СЕМЕСТАР, НОВИ ЦИМЕРИ: Мајмуни се уселили у студентски дом (ВИДЕО)

Foto: printskrin Telegraf/sputniksrbija

Univerzitet se nalazi u podnožju planine, pa se njegov kampus delimično preklapa sa prirodnim staništem majmuna.

Studenti ih zato ponekad viđaju na ulicama i parkinzima, ali su se nedavno iznenadili kada su ih ugledali kako vire kroz prozore studentskih soba.

sputnikportal.rs

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