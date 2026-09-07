MERCOV HAOS: Nemačka ostaje na antiruskom kursu

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ne namerava da menja antirusku politiku Nemačke.

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On je o tome govorio na konferenciji za novinare.

- Neću odstupiti ni milimetar od svog fundamentalnog uverenja da sada moramo braniti našu slobodu, uključujući i od Rusije - naglasio je Merc.