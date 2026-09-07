Svet

MERCOV HAOS: Nemačka ostaje na antiruskom kursu

Novosti online

07. 09. 2026. u 22:33

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ne namerava da menja antirusku politiku Nemačke.

МЕРЦОВ ХАОС: Немачка остаје на антируском курсу

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

On je o tome govorio na konferenciji za novinare.

- Neću odstupiti ni milimetar od svog fundamentalnog uverenja da sada moramo braniti našu slobodu, uključujući i od Rusije - naglasio je Merc.

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