PATAGONIJA SVE INTERESANTNIJA: Tehnološke kompanije je vide kao mesto za velike data centre

ARGENTINSKA oblast Patagonija privlači sve veće interesovanje tehnoloških kompanija i investitora koji traže lokacije za izgradnju velikih centara za skladištenje podataka, objavio je Rojters.

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Agencija navodi da su razlozi za to pre svega u hladna klima, obnovljivi izvori energije, gas iz škriljaca i velike površine neizgrađenog zemljišta.

Interesovanje za ovaj region raste u trenutku kada velike tehnološke kompanije širom sveta ubrzano grade infrastrukturu potrebnu za veštačku inteligenciju, dok se u pojedinim zemljama istovremeno suočavaju sa protivljenjem lokalnog stanovništva zbog velikog utroška električne energije i opterećenja elektroenergetskih mreža.

U argentinskoj pokrajini Neukven, u Patagoniji, velika elektroenergetska kompanija Pampa Enerhija razmatra izgradnju data centra u blizini svoje termoelektrane Loma de la Lata.

Objekat bi mogao da troši do 500 megavata električne energije, koja bi se proizvodila uz korišćenje gasa iz obližnjeg nalazišta Vaka Muerta, jednog od najvećih nalazišta gasa iz škriljaca na svetu.

Prema navodima kompanije, investitori bi najpre mogli da realizuju pilot-projekte kapaciteta između 20 i 40 megavata, pre nego što se odluče za veća ulaganja.

Sama električna infrastruktura potrebna za data centar snage 500 megavata koštala bi gotovo 775 miliona evra (900 miliona dolara).

Interesovanje za Argentinu pojačano je stabilizacijom makroekonomskih prilika i reformama vlade predsednika Havijera Mileja.

Program podsticaja nudi investitorima poreske olakšice i regulatornu stabilnost, što je već privuklo velika ulaganja u energetski i rudarski sektor.

Kompanija OpenAI i argentinska kompanija Sur Enerdži najavile su projekat data centra vredan do 25 milijardi dolara (21,5 milijardi evra), kapaciteta do 500 megavata.

Projekat, nazvan "Stargejt Argentina", trebalo bi da koristi čistu energiju i predstavlja prvi projekat programa Stargejt u Latinskoj Americi.

Argentina trenutno raspolaže uglavnom manjim data centrima, koncentrisanim u Buenos Ajresu, dok susedne zemlje već privlače veće projekte.

Amazon razvija veliki data centar u Čileu, dok Alfabetov Gugl gradi objekat u Urugvaju.

Tanjug

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