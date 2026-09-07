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SINDIKATI BESNI NA POSLODAVCA: Ajfelova kula zatvorena zbog štrajka posle incidenta sa posetom hinduističke sekte

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 22:33

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AJFELOVA kula u Parizu zatvorena je zbog štrajka zaposlenih nakon incidenta sa posetom hinduističke delegacije ovom spomeniku, koji je izazvao buru u javnosti, prenose danas franucski mediji.

СИНДИКАТИ БЕСНИ НА ПОСЛОДАВЦА: Ајфелова кула затворена због штрајка после инцидента са посетом хиндуистичке секте

Foto: Goran Čvorović

Privatnu posetu tornju organizovala je uticajna hinduistička verska organizacija BAPS, čija delegacija je unapred zatražila da poseta bude organizovana tako da se maksimalno ograniči i izbegne interakcija sa ženama zaposlenima na tornju, preneo je Figaro.

Uprava tornja je udovoljila ovom zahtevu, pa su donete interne direktive na osnovu kojih su zaposlene žene sklonjene sa svojih radnih mesta, zamenjene muškim kolegama i učinjene "nevidljivim" samo na osnovu svog pola.

Sindikat zaposlenih (CGT), izneo je zbog toga optužbe na račun uprave Ajfelovog tornja.

Osoblje tornja stupilo je u štrajk, osudivši direktive uprave koje su, kako su naveli, dovele do marginalizacije i sakrivanja radnica na osnovu njihovog pola.

Oko stotinu članova hinduističke organizacije BAPS posetilo je spomenik u subotu, tokom svečanosti koje su prethodile otvaranju hrama u Seni i Marni.

Kompanija SETE koja upravlja tornjem u ime grada Pariza, suočena sa negodovanjem koje je izazvala afera, konačno je danas odgovorila saopštenjem koje je, kako navodi Figaro, zvučalo kao opravdanje.

-Ovi uslovi nisu smeli da budu prihvaćeni i nisu u skladu sa vrednostima SETE-a, kao i sa principima jednakosti žena i muškaraca i neutralnosti koji moraju da prevladaju u organizaciji poseta spomeniku, navela je kompanija.

Tanjug

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