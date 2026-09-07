Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dočekala je večeras u Beogradu odbojkašice Srbije, koje su u nedelju osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
Odbojkaši su priredili doček ispred beogradskog hotela M, gde su uručili cveće i pozdravili koleginice iz reprezentacije.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je u nedelju bronzu na EP, pošto je pobedila selekciju Poljske rezultatom 3:1.
Odbojkaši Srbije će sutra otputovati u Finsku, gde će od 9. septembra u učestvovati na EP.
Izabranici Geogea Krecua će na EP igrati u grupi C u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.
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