VELIKO OTKRIĆE RUSKIH NAUČNIKA: Supstanca protiv raka pronađena tamo gde se niko nije nadao

RUSKI naučnici otkrili su da prirodno jedinjenje kazuariktin, koje se nalazi u listovima pasjeg trna, suzbija rast ćelija raka, saopštilo je rusko Ministarstvo prosvete i nauke za Sputnjik.

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„Ruski istraživački institut za lekovito i aromatično bilje ocenio je antitumorski potencijal prirodnog jedinjenja, kazuariktina, koje se nalazi u listovima pasjeg trna. Metabolička aktivnost malignih ćelija smanjivala se u zavisnosti od koncentracije i trajanja izlaganja ovoj prirodnoj supstanci“, navodi se u saopštenju.

Naučnici su proučavali uticaj kazuariktina na standardni model ćelija raka dobijenih iz malignih ćelija grlića materice.

Ćelije su kultivisane sa različitim koncentracijama supstance iz listova pasjeg trna, a njihova vitalnost je procenjena na osnovu dve nezavisne metode: MTT testom (po metaboličkoj aktivnosti) i direktnim brojanjem živih i mrtvih ćelija.

„Dobijeni podaci omogućavaju da kazuariktin razmatramo kao obećavajuće jedinjenje za dalja istraživanja. Dokumentovali smo da ova supstanca deluje kao snažan inhibitor tumorskih ćelija, što otvara put razvoju sredstava protiv raka“, istakla je viši naučni saradnik na Sveruskom istraživačkom institutu za lekovito i aromatično bilje Jelena Žničkova.

Planirano je da naučnici kasnije procene citotoksičnost, antioksidativni profil i bioraspoloživost ovog jedinjenja.

Kompleks ovih istraživanja će utvrditi da li se kazuariktin može razviti iz laboratorijskog uzorka u pravu farmaceutsku supstancu.

(Sputnjik)