SUKOB RAZUMA I OSEĆANJA Astro savet za ponedeljak, 3. novembar: Aspekt Sunca i Meseca donosi trzavice s partnerom, roditeljima, decom
ZVEZDE su vam danas naklonjene na poslovnom planu, naročito ako vaše zanimanje podrazumeva rad preko interneta, kontakte sa strancima, rukovanje novcem, trgovinu na berzi.
Vetar u leđa daje vam aspekt između Meseca u vatrenom Ovnu, Merkura u Strelcu i Marsa na poslednjem stepenu Škorpije (koji 4. novembra ulazi u Strelca). Istovremeno, opozicija Marsa i Urana, može da donese iznenadnu promenu planova ili vanredne troškove.
Međutim, Mesec je danas ojačan Plutonom, što bi trebalo da iskoristiti kada je reč o finansijama ili podršci osobe na položaju.
Napet asekt između Sunca u hladnokrvnoj, vodenoj Škorpiji i Meseca u impulsivnom, vatrenom Ovnu podstiče sukob svesti i podsvesti, razuma i osećanja. Zato treba dobro razmisliti i ne žuriti s komentarima, izjavama, rečima, zbog kojih biste se kasnije mogli kajati. Ovaj aspekt nepovoljno utiče na odnose u porodici, sa roditeljima, bračnim partnerom, decom.
