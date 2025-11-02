PAZITE SE ZABLUDA, BUDITE STRPLJIVI Astro savet za nedelju, 2. novembar: Evo na kojih 7 znakova danas utiče Mesec koji menja znak

MESEC u Ribama pre podne obrazuje konjunkcije s retrogradnim Saturnom i retrogradnim Neptunom što podstiče kreativnost, ali donosi i rasejanost i nestrpljivost.

Prelazak Meseca preko Neptuna donosi umetničku inspiraciju ali i opasnost od različitih oblika zavisnosti, alkohola, nedozvoljenih supstanci, kocke. S druge strane, ovaj aspekt budi romantična osećanja, ali i sklonost zabludama i opasnost od prevara. To će najviše osetiti kardinalni znaci prve dekade, martovski Ovnovi, junski Rakovi, septembarske Vage i decembarski Jarčevi.

U popodnevnim satima, Mesec ulazi u vatreni znak Ovna i pravi sekstile s Uranom u Blizancima i Plutonom u Vodoliji, što podstiče na akciju, donosi sjajne ideje i novac. Ovo će najviše osetiti vazdušni znaci, Blizanci, Vage i Vodolije.