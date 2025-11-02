PAZITE SE ZABLUDA, BUDITE STRPLJIVI Astro savet za nedelju, 2. novembar: Evo na kojih 7 znakova danas utiče Mesec koji menja znak
MESEC u Ribama pre podne obrazuje konjunkcije s retrogradnim Saturnom i retrogradnim Neptunom što podstiče kreativnost, ali donosi i rasejanost i nestrpljivost.
Prelazak Meseca preko Neptuna donosi umetničku inspiraciju ali i opasnost od različitih oblika zavisnosti, alkohola, nedozvoljenih supstanci, kocke. S druge strane, ovaj aspekt budi romantična osećanja, ali i sklonost zabludama i opasnost od prevara. To će najviše osetiti kardinalni znaci prve dekade, martovski Ovnovi, junski Rakovi, septembarske Vage i decembarski Jarčevi.
U popodnevnim satima, Mesec ulazi u vatreni znak Ovna i pravi sekstile s Uranom u Blizancima i Plutonom u Vodoliji, što podstiče na akciju, donosi sjajne ideje i novac. Ovo će najviše osetiti vazdušni znaci, Blizanci, Vage i Vodolije.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
KALINIĆ IZ ZATVORA "Ludost je bila ubiti Đinđića - imam dogovor i NEĆU da ga kršim, osim ako neko drugi progovori"
"TO SAMO idiot može da uradi i to premijera države. Van pameti!"
01. 11. 2025. u 22:07
Komentari (0)