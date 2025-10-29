UGRIZITE SE ZA JEZIK Astro savet za sredu, 29. oktobar: Opozicija Merkura koji ulazi u Strelca i Urana podstiče nervozu i nagle reakcije

PRED nama je uzbudljiv dan, u kome Mesec i jedna planeta menjaju znake i u kome se obrazuju prva Mesečeva četvrt i tri jaka aspekta.

Foto: Shutterstock

Mesec, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u 4.56 izlazi iz uzdržanog, poslovičnog Jarca i ulazi u nepredvidivu Vodoliju, što podiže tenziju i pojačava nervozu.

Merkur, planeta intelekta, komunikacija, logike, mentalnog stanja, u Škorpiji, rano ujutru pravi trigon s retrogradnim Neptunom u Ribama, aspekt koji naglašava intuiciju, podstiče umetničku inspiraciju i naučnu motivaciju. Pogoduje umetnicima, glumcima, pevačima, kompozitorima, slikarima, rediteljima, ali i farmaceutima, lekarima, pomorcima, kao i svima čije zanimanje ima veze s tečnostima ili naftom.

Zatim, u 12.02, Merkur izlazi iz tajanstvene, pronicljive Škorpije i ulazi u optimističnog, kosmopolitski nastrojenog Strelca, znak putovanja, visokog obrazovanja, zakonodavstva, pravosuđa, filozofije, duhovnosti. On širi optimizam, podstiče želju za putovanjima, novim znanjima i učenjem (naročito stranih jezika), pisanjem. Merkur ostaje u Strelcu do 19. novembra kada se retrogradnim hodom vraća u Škorpiju, da bi se 11. decembra konačno vratio u Strelca. Period retro-hoda Merkura preko Strelca, od 9. do 19. novembra, pruža vam priliku da dovršite zaostale poslove, položite ispite ili da otputujete negde gde niste mogli ranije.

Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt obrazuje se u Vodoliji, znaku bunta, budućnosti, inovacija, novih tehnologija. Ta faza, ove godine, formira se na šestom stepenu (posao i zdravlje) Vodolije, u 17.22, dok je Sunce na šestom stepenu Škorpije i pravi konjunkciju s Plutonom. Ovaj napet aspekt pojačava nervozu, podiže adrenalin, donosi emocionalnu napetost i stresne situacije, nagle promene raspoloženja, turbulencije na avionskim letovima, iznenadne selidbe, rasprave sa ženama, nemir očnog živca ("igra oko"). Mada aspekt traje kratko, reakcije su burne i dramatične, naročito u ljubavnim vezama.

Zatim se u 20.00 formira trigon između Marsa u Škorpiji i Saturna u Rubama, aspekt koji donosi priliv energije, podstiče inicijativu i disciplinu.

I, na kraju dana, u 20.35, imamo opoziciju Merkura i Urana, napet aspekt, koji prvenstveno upozorava na oprez u saobraćaju (posebno vazdušnom), donosi nagle reakcije, tvrdoglavost, svojeglavost, svađe, rasprave, konflikte, nesporazume.