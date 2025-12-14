OVAKO JE UHAPŠEN TERORISTA MASAKRA U SIDNEJU: Policija ga uhvatila sa leđa i otela pušku, isplivali jezivi snimci (VIDEO)

NA PLAŽI Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave kada su dva naoružana muškarca otvorila vatru na nevine kupače i učesnike jevrejskog prazničnog festivala Hanuka u nedelju popodne.

Prema izjavama svedoka, dvojica muškaraca izašla su iz vozila na "kembel parad", u blizini Bondi paviljona, i počela da pucaju oko 18:40 časova po lokalnom vremenu.

Snimci prikazuju niz eksplozija i više od 30 ispaljenih metaka duž turističke zone.

Napadači sa mosta

Video i fotografije koje je zabeležio fotograf Dejli mejla prikazuju jednog od napadača kako puca sa pešačkog mosta koristeći veliku pušku.

Prema nekim informacijama, ubijeno je oko 10 ljudi, a ranjeno 60.veruje se da ovaj broj nije konačan i da ima i više žrtava.

Istraga je u toku, a policija apeluje na građane da izbegavaju područje dok se situacija ne stabilizuje.

This is the moment a brave hero tackled and disarmed one of the shooters at Bondi Beach in Sydney.#bondibeachsydney #shooting pic.twitter.com/cwl9EIuBrC — Rinku Yadav (@yadavrinku2025) December 14, 2025

Oko 2.000 ljudi bežalo je u panici kako bi pronašli zaklon.

Organizacija ZAKA saopštila je da se incident tretira kao teroristički napadusmeren protiv jevrejske zajednice.

Sky News je javio da je oko 2.000 članova jevrejske zajednice prisustvovalo događaju kada je pucnjava počela, dok je jedan od lidera zajednice držao govor. Liderka opozicije Keli Sloan trebalo je da se obrati publici kada su počeli pucnji.

Pucnjava je, prema izveštajima, izvedena sa obližnjeg mosta. Video snimci prikazuju masu ljudi koji beže u panici, dok su neki ljudi ležali na travi i plaži dok je haos trajao.

Jedan učesnik praznične ceremonije opisao je situaciju kao "katastrofu" za jevrejsku zajednicu.

🚨🇦🇺BREAKING: FOOTAGE OF BONDI BEACH SHOOTING - POSSIBLE MASS CASUALTY EVENT



2 people, dressed in black, were firing rifles towards the iconic beach.



The shooting happened during Hanukkah, though the motive remains unclear. pic.twitter.com/GjrMBZ9xqt — Rendomboy (@SanataniAdda) December 14, 2025

Reakcija vlasti i policije

Vlada Australije izrazila je zabrinutost. Portparol premijera Entonija Albanezeaizjavio je sledeće:

- Svesni smo situacije na plaži Bondi i apelujemo na ljude u tom području da slede instrukcije policije Novi Južne Vels.

Policija je pozvala sve u blizini da potraže zaklon dok traje istraga. Vlasti rade na potvrđivanju tačnog broja žrtava, a javnost je upućena da izbegava područje.

Izraelski predsednik izražava solidarnost

- U ovim trenucima naše sestre i braća u Sidneju, u Australiji, napadnuti su od strane odvratnih terorista u okrutnom napadu na Jevreje koji su došli da zapale prvu sveću Hanuke na plaži Bondi.

Naša srca su sa njima. Srce čitave nacije Izraela kuca u istom trenutku dok se molimo za oporavak povređenih i za one koji su izgubili život. Šaljemo najtopliju snagu iz Jerusalima.

Ponovo apelujemo na australijsku vladu da preduzme mere i bori se protiv ogromnog talasa antisemitizma koji pogađa australijsko društvo - rekao je Isak Hercog, predsednik Izraela.

