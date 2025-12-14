TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: "Zebre" uzimaju bodove u gostima, "lisice" rutinski odrađuju posao...

Marko Milosavljević

14. 12. 2025. u 11:30

OVOG vikenda se igra 17. kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

Foto: Profimedia

Budnesliga

15.00 Lemgo - Kil H2 1,5 (1,97)

16.30 Fukse Berlin - Veclar H1 -7,5 (2,20)

Kvota: 4,33

