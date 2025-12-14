BUNDESLIGA: "Zebre" uzimaju bodove u gostima, "lisice" rutinski odrađuju posao...
OVOG vikenda se igra 17. kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.
Budnesliga
15.00 Lemgo - Kil H2 1,5 (1,97)
16.30 Fukse Berlin - Veclar H1 -7,5 (2,20)
Kvota: 4,33
