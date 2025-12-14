MASAKR U SIDNEJU PLANIRAN MESECIMA? Stigla i dojava o bombi, ubice htele da usmrte još veći broj ljudi (VIDEO)

NAKON što je najmanje 10 ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, australijska policija hitno istražuje prijave o improvizovanoj bombi, koja je navodno postavljena na mestu horora.

Policija istražuje sumnju na improvizovanu eksplozivnu napravu na licu mesta. Prema nepotvrđenom izveštaju, policija je dobila dojavu da je jedna bomba postavljena ispod pešačkog mosta, a policajci nastavljaju da pretražuju područje.

Takođe se istražuje kako su naoružani ljudi došli ovde i gde se nalazi njihov automobil.

Najmanje 10 ljudi je ubijeno, uključujući decu, policajca i jednog od strelaca, nakon što su dva naoružana čoveka otvorila vatru na događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori veruju da je planiran mesecima.

Jedan napadač je navodno ubijen, a drugi ranjen i nalazi se u pritvoru. Međutim, sada kruže i glasine o navodnom trećem napadaču.

Najmanje 12 ljudi je ranjeno i oni su prevezeni u bolnice.

