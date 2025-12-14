Svet

MASAKR U SIDNEJU PLANIRAN MESECIMA? Stigla i dojava o bombi, ubice htele da usmrte još veći broj ljudi (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 12. 2025. u 11:20

NAKON što je najmanje 10 ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, australijska policija hitno istražuje prijave o improvizovanoj bombi, koja je navodno postavljena na mestu horora.

Foto: Profimedia/Tviter printskrin/The Voice Of Truth

Policija istražuje sumnju na improvizovanu eksplozivnu napravu na licu mesta. Prema nepotvrđenom izveštaju, policija je dobila dojavu da je jedna bomba postavljena ispod pešačkog mosta, a policajci nastavljaju da pretražuju područje.

Takođe se istražuje kako su naoružani ljudi došli ovde i gde se nalazi njihov automobil.

Najmanje 10 ljudi je ubijeno, uključujući decu, policajca i jednog od strelaca, nakon što su dva naoružana čoveka otvorila vatru na događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori veruju da je planiran mesecima.

Jedan napadač je navodno ubijen, a drugi ranjen i nalazi se u pritvoru. Međutim, sada kruže i glasine o navodnom trećem napadaču.

Najmanje 12 ljudi je ranjeno i oni su prevezeni u bolnice.

