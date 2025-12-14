Panorama

BIVŠA STJUARDESA OTKRIVA: Ova sedišta u avionu obavezno treba izbegavati, loš izbor možete osetiti na svojoj koži

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 12. 2025. u 10:00

SVAKO ko ima mogućnost izbora na kojem sedištu će sedeti tokom leta avionom, prema mišljenju bivše stjuardese dobro je da izbegava ova mesta.

БИВША СТЈУАРДЕСА ОТКРИВА: Ова седишта у авиону обавезно треба избегавати, лош избор можете осетити на својој кожи

Foto: Unsplash

Opšte je poznato da letenje može ozbiljno narušiti stanje kože. Zbog dehidracije, suvog vazduha i jakog dejstva klima uređaja, u avionu postoji više faktora koji negativno utiču na kožu putnika. Sada je jedna bivša stjuardesa otkrila koja su sedišta najbolja, a koja najgora za očuvanje kože tokom leta.

Kako objašnjava stručnjakinja za negu lepote i bivša stjuardesa Danijela Luiz, vlažnost vazduha u kabini može pasti ispod 20 odsto, što je čak suvlje od uslova u Sahari.

Kada se tome dodaju reciklisan vazduh, UV zračenje na velikim visinama i ograničeno kretanje, pojedina sedišta doprinose bržem gubitku vlage u poređenju s drugima, prenosi Dejli mejl.

Najgori izbor za kožu su sedišta uz prozor, jer su putnici na tim mestima jače izloženi UV zracima i imaju slabiju cirkulaciju vazduha.

Nasuprot tome, najbolja opcija su sedišta do prolaza u centralnom delu kabine, gde je protok vazduha ujednačeniji, a promene u vlažnosti manje izražene.

Najveća dehidracija kože zabeležena je u prvih i poslednjih pet redova aviona, gde su temperatura i strujanje vazduha najnestabilniji.

Putnici koji sede u centralnom bloku (B, C, D, E u većim avionima) prijavili su manji osećaj zatezanja i iritacije nakon sletanja.

- Ljudi često ne shvataju da izbor sedišta u avionu zaista utiče na stanje kože. Sedišta uz prozor primaju najviše UV zračenja, čak i kada je oblačno, jer ste mnogo bliže suncu i svetlost se odbija od oblaka. To je idealna formula za dehidraciju - navela je ona, dodajući:

- U prednjim i zadnjim delovima aviona takođe se beleže značajni padovi vlažnosti. Koža vrlo brzo gubi vlagu, naročito kod onih koji već koriste retinol ili kiseline - zaključila je bivša stjuardesa.

Biznis Kurir/92Putovanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)