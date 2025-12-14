BIVŠA STJUARDESA OTKRIVA: Ova sedišta u avionu obavezno treba izbegavati, loš izbor možete osetiti na svojoj koži

SVAKO ko ima mogućnost izbora na kojem sedištu će sedeti tokom leta avionom, prema mišljenju bivše stjuardese dobro je da izbegava ova mesta.

Foto: Unsplash

Opšte je poznato da letenje može ozbiljno narušiti stanje kože. Zbog dehidracije, suvog vazduha i jakog dejstva klima uređaja, u avionu postoji više faktora koji negativno utiču na kožu putnika. Sada je jedna bivša stjuardesa otkrila koja su sedišta najbolja, a koja najgora za očuvanje kože tokom leta.

Kako objašnjava stručnjakinja za negu lepote i bivša stjuardesa Danijela Luiz, vlažnost vazduha u kabini može pasti ispod 20 odsto, što je čak suvlje od uslova u Sahari.

Kada se tome dodaju reciklisan vazduh, UV zračenje na velikim visinama i ograničeno kretanje, pojedina sedišta doprinose bržem gubitku vlage u poređenju s drugima, prenosi Dejli mejl.

Najgori izbor za kožu su sedišta uz prozor, jer su putnici na tim mestima jače izloženi UV zracima i imaju slabiju cirkulaciju vazduha.

Nasuprot tome, najbolja opcija su sedišta do prolaza u centralnom delu kabine, gde je protok vazduha ujednačeniji, a promene u vlažnosti manje izražene.

Najveća dehidracija kože zabeležena je u prvih i poslednjih pet redova aviona, gde su temperatura i strujanje vazduha najnestabilniji.

Putnici koji sede u centralnom bloku (B, C, D, E u većim avionima) prijavili su manji osećaj zatezanja i iritacije nakon sletanja.

- Ljudi često ne shvataju da izbor sedišta u avionu zaista utiče na stanje kože. Sedišta uz prozor primaju najviše UV zračenja, čak i kada je oblačno, jer ste mnogo bliže suncu i svetlost se odbija od oblaka. To je idealna formula za dehidraciju - navela je ona, dodajući:

- U prednjim i zadnjim delovima aviona takođe se beleže značajni padovi vlažnosti. Koža vrlo brzo gubi vlagu, naročito kod onih koji već koriste retinol ili kiseline - zaključila je bivša stjuardesa.

Biznis Kurir/92Putovanja