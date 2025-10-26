SLAVSKO ŽITO ZA SV. PETKU: Najukusnije do sada
SUTRA pravoslavni vernici slave Prepodobnu majku Paraskevu ili Svetu Petku.
Pred vama je recept za najukusije slavsko žito.
Potrebno je:
300 g pšenice belice
300 g mlevenih oraha
250 g šećera
malo vanilinog šećera
muskatni oraščić
cimeta na vrh noža
Priprema:
Za početak je potrebno da se pšenica lepo očisti. Stavite na šporet i ostavite da provri. Pustite da vri par minuta pa prospite vodu, a žito ostavite u cediljci. Nalijte hladnu vodu pa ponovite postupak. Ovo ponovite četiri puta dok voda ne postane bistra. Nakon toga skinite sa šporeta pa poklopite i zamotajte u toplu,vunenu tkaninu, i ostavite tako nekoliko sati. Procedite žito ali ostavite 2 dl tečnosti. Umešajte vanilin šećer, cimet i muskantni oraščić. Žito posle možete dekorisati orasima.
Srećna slava!
(Trpeza)
BONUS VIDEO
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)