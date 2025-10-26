Panorama

SLAVSKO ŽITO ZA SV. PETKU: Najukusnije do sada

V.N.

26. 10. 2025. u 15:47

SUTRA pravoslavni vernici slave Prepodobnu majku Paraskevu ili Svetu Petku.

СЛАВСКО ЖИТО ЗА СВ. ПЕТКУ: Најукусније до сада

Foto: Shutterstock

Pred vama je recept za najukusije slavsko žito.

Potrebno je:

300 g pšenice belice
300 g mlevenih oraha
250 g šećera
malo vanilinog šećera
muskatni oraščić
cimeta na vrh noža

Priprema:

Za početak je potrebno da se pšenica lepo očisti. Stavite na šporet i ostavite da provri. Pustite da vri par minuta pa prospite vodu, a žito ostavite u cediljci. Nalijte hladnu vodu pa ponovite postupak. Ovo ponovite četiri puta dok voda ne postane bistra. Nakon toga skinite sa šporeta pa poklopite i zamotajte u toplu,vunenu tkaninu, i ostavite tako nekoliko sati. Procedite žito ali ostavite 2 dl tečnosti. Umešajte vanilin šećer, cimet i muskantni oraščić. Žito posle možete dekorisati orasima.

Srećna slava!

(Trpeza)

