OD CIFRE SE VRTI U GLAVI Dizni ulaže u OpenAI: Generisaće Mikija, Pepeljugu, likove iz Ratova zvezda, Marvelove heroje...
AMERIČKA kompanija Volt Dizni ulaže milijardu dolara u istraživačku organizaciju za veštačku inteligenciju OpenAI, što bi moglo da promeni način na koji Holivud pravi sadržaje.
OpenAI će sada moći da koristi Diznijeve likove, poput onih iz franšiza "Ratovi zvezda", "Piksar" i "Marvel", u svom generatoru video zapisa Sora AI, preneo je Rojters.
Trogodišnje partnerstvo objavljeno danas moglo bi da bude ključni korak Holivuda u prihvatanju generativne veštačke inteligencije (AI), uprkos zabrinutosti zaposlenih u industriji zbog uticaja veštačke inteligencije na kreativna radna mesta i prava intelektualne svojine.
Kao deo ugovora o licenciranju, Sora i četbot ČetGPT Images krenuće od početka sledeće godine da generišu video zapise koristeći licencirane Diznijeve likove, kao što su Miki Maus, Pepeljuga i Mufasa.
OpenAI je poslednjih godinu dana sarađivao sa Diznijem i drugima u Holivudu u potrazi za partnerima.
Ova odluka označava veliku promenu u Diznijevom pristupu veštačkoj inteligenciji, navodi agencija.
(Tanjug)
