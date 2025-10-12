DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 13. OKTOBAR: Bik da se pazi zabluda u ljubavi, Devica rizičnih finansijskih poteza, Jarac sukoba s nadređenim
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 13. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Poslednja Mesečeva četvrt u kući privatnosti ali i biznisa rođenima krajem znaka donosi rasprave sa ženama. Ulazak Venere u Vagu, znak kojim vlada, upozorava na zablude u ljubavi, probleme s pravnom dokumentacijom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
U vreme poslednje Mesečeve četvrti, uvećanje prihoda preko kraćih putovanja. Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi, ulazi u Vagu, donoseći vam romansu na poslu. Ali, pazite se, jer iza svega može da se krije neka zabluda. Hormoni.
Blizanci (21. 5 - 22. 6)
U vreme ovogodišnje poslednje Mesečeve četvrti u Raku novac vam pritiče preko paralelnog ili honorarnog posla. Ulazak Venere u kuću ljubavi, posle godinu dana slobodnima može doneti novu ljubav, trudnoću ili proširenje porodice.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Jupiter blizu poslednje Mesečeve četvrti u vašem znaku, donosi vam priliku da dovršite posao započet pre šest meseci. Opozicija između Neptuna i Venere, planete ljubavi, upozorava na porodične krize i svađe s ukućanima.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Poslednja četvrt Meseca, koji upravlja vašim idejama iz kuće mašte donosi vam uspeh preko kontakata sa strancima. Venera, planeta ljubavi, ulazi u znak partnerskih odnosa, pod uticajem varljivog Neptuna, donoseći vam ljubavni zanos.
Devica (23. 8 - 22. 9)
U vreme poslednje Mesečeve četvrti možete da privedete kraju zajednički posao s partnerom ili prijateljima. Opozicija Venere i Neptuna, simbola obmane, u kući novca, upozorava da se čuvate rizičnih finansijskih poteza i prevara.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Ulazak vašeg vladaoca Venere u vaš znak, posle godinu dana,donosi vam popularnost i omiljenost u društvu. Poslednja Mesečeva četvrt u kući karijere donosi napredovanje u poslu. Ipak, izbegavajte rizične finansijske poteze i kredite.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Poslednja Mesečeva četvrt donosi vam zaradu preko putovanja, kontakata sa strancima, sudskih sporova, visokog obrazovanja. Ulazak Venere u 12. kuću nagoveštava mogućnost ulaska u tajnu romansu. Pazite se u saobraćaju.
Strelac (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter blizu poslednje Mesečeve četvrti u kući finansija, najavljuje uvećanje zarade. Ulazak Venere u kuću društvenog života, donosi vam susrete i poznanstva s osobama iz umetničkih krugova. Nesanica.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Poslednja Mesečeva četvrt u kući partnerskih odnosa pokreće razgovor s voljenom osobom o važnoj temi. Napet aspekt između Neptuna u kući privatnosti i Venere, koja ulazi u desetu kuću, donosi trzavice u porodici i s nadređenima.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Ulazak Venere u devetu astrološku kuću, posle godinu dana, donosi vam profesionalni i finansijski uspeh preko putovanj. Slobodne Vodolije na kraćem putu, predavanju ili preko rođaka mogu da upoznaju interesantnu osobu.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Poslednja Mesečeva četvrt blizu vašeg vladaoca Jupitera, podstiče vašu kreativnost. Opozicija između vašeg vladaoca Neptuna i Venere koja posle godinu dana ulazi u kuću rizika, upozorava da nikome ne pozajmljujte novac.
