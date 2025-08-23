VEČERAS ZAMISLITE ŽELJU! Nemojte se iznenaditi ako vidite zvezdu padalicu

VERUJE se da ovaj svetac ispunjava sve što tražite, a smeh i šala su obavezni.

Sveti Arhiđakon Lavrentije (lat. Laurentius), jedan od najpoznatijih hrišćanskih svetitelja, po SPC i pravoslavnim običajima se praznuje 23. avgusta, dok ga katolička crkva poštuje 10. avgusta.

Lavrentije je rođen u gradu Albasete u Španiji i bio je učenik episkopa Siksta. Nakon što je Sikst postao papa Rima 257. godine, Lavrentije je rukopoložen za đakona i zadužen za brigu o crkvenoj imovini i siromašnima.

Život i mučeništvo Svetog Lavrentija

Tokom progona cara Valerijana 258. godine, mnogi hrišćani su pogubljeni, dok su plemići proterani ili lišeni imovine. Lavrentije je, prema predanju, bio spreman na mučeništvo i sakrio crkvene dragocenosti kako Rimljani ne bi mogli da ih se dočepaju. Pogubljen je 6. avgusta iste godine, a predanje beleži njegova čuda u tamnici, gde je izlečio zatvorenike od slepila i naveo neke stražare da prihvate hrišćanstvo.

Lavrentije je mučen tako što je stavljen u gvozdeni sanduk pod koji je podmetnuta vatra. Dok je goreo, zahvaljivao se Bogu i rugao caru zbog neznaboštva. Preminuo je nepokolebljiv u svojoj veri, postavši simbol hrabrosti i istrajnosti u hrišćanskom učenju.

Sveti Lavrentije – zaštitnik arhivista i bibliotekara

Zbog svoje brige o crkvenim spisima i blagu, Sveti Lavrentije se smatra zaštitnikom arhivista, bibliotekara i đakona. U pravoslavnoj ikonografiji prikazuje se u đakonskim odeždama kako drži kovčeg, simbolizujući čuvanje crkvenog blaga.

Običaji i verovanja vezani za Svetog Lavrentija

Dan Svetog Lavrentija u narodu je poznat i kao dan za šalu i vedar duh. Stari veruju da smeh i dobra zabava ovog dana posebno godi svetitelju.

Takođe, avgust, mesec kada pada njegov praznik, poznat je po meteorskim kišama, koje se tradicionalno nazivaju „suze Svetog Lavrentija“. Veruje se da svako ko uveče vidi zvezdu padalicu može da zamoli jednu želju, koju će svetitelj sigurno uslišiti.

Zašto je Sveti Lavrentije važan za SPC i pravoslavce

Sveti Lavrentije je primer predanosti, ljubavi prema bližnjima i hrabrosti u veri. Njegov život i mučeništvo podsećaju vernike na snagu molitve i važnost čuvanja crkvene tradicije.

