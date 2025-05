I ZVEZDE NAM NAJAVLJUJU POPLAVE? Astro savet za utorak 27. maj: Konjunkcija mladog Meseca i Hijade donosi neočekivane događaje

TROŠKOVI renoviranja stana u Srbiji, po rečima samih majstora, od vodoinstalatera do parketara, ove godine došli su do nivoa od 440 do 550 evra po kvadratnom metru i to uz korišćenje standardnih materijala, dok izbor luksuznijih i dodatnih finesa, podiže cenu na više do 600 evra po kvadratu.