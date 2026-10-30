SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SUBOTA, 31. oktobar obeležava se kao Svetski dan štednje. Međutim, u vremenu u kojem živimo, koncept štednje odavno je prerastao samo brojanje novca u banci.

Foto: Veštačka inteligencija

Tradicionalni model akumulacije bogatstva transformisao se u koncept „zelene štednje” i održivih finansija. Tradicionalna štednja i održivi razvoj danas su povezani kroz tri ključne dimenzije:

1. Štednja resursa, a ne samo novca

Resursna efikasnost: Štednja energije, vode, hrane i sirovina direktno smanjuje pritisak na našu planetu.

Smanjenje otpada: Racionalna potrošnja i izbegavanje kupovine nepotrebnih stvari istovremeno čuvaju vaš kućni budžet i smanjuju količinu otpada na deponijama.



2. Zeleno bankarstvo i održive finansije

Investiranje u budućnost: Povodom Svetskog dana štednje, banke sve češće promovišu namenske štedne proizvode čiji se fondovi ulažu isključivo u ekološke projekte.

Podrška ESG projektima: Novac koji poverite bankama na čuvanje koristi se za finansiranje projekata obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i održive poljoprivrede.



3. Odgovorna potrošnja za stabilnu budućnost

Svesna kupovina: Finansijska štednja menja naše navike – vodi nas sa linearnog modela „kupi-upotrebi-baci” na cirkularni model gde se resursi ponovo koriste.

Finansijski imunitet: Građani koji štede pokazuju odgovornost prema budućnosti. To je i osnovna definicija održivosti – zadovoljenje današnjih potreba bez ugrožavanja potreba generacija koje dolaze.

Mala promena za veliku razliku

Svaki put kada ugasite nepotrebno svetlo, zatvorite vodu, investirate u energetski efikasne aparate ili mudro rasporedite svoj budžet, vi činite korak ka održivijem svetu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.