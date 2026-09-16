OZONSKI OMOTAČ SE OPORAVLJA: Globalna akcija koja je promenila budućnost planete

SVET 16. septembra obeležava Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača, podsećajući na jedan od najuspešnijih primera globalne saradnje u zaštiti životne sredine – Montrealski protokol.

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Kada su naučnici sedamdesetih godina prošlog veka upozorili da hemikalije koje čovek ispušta u atmosferu oštećuju ozonski omotač, svet se suočio sa problemom koji nije poznavao državne granice. Sredinom osamdesetih potvrđeno je i dramatično stanjivanje ozonskog sloja iznad Antarktika, poznato kao „ozonska rupa“.

Odgovor je usledio 16. septembra 1987. godine, kada je usvojen Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Ujedinjene nacije su 1994. godine taj datum proglasile Međunarodnim danom očuvanja ozonskog omotača.

Rezultati pokazuju koliko zajednička globalna akcija može da bude efikasna. Postepenim ukidanjem hlorofluorougljenika i drugih štetnih supstanci eliminisana je ogromna većina kontrolisanih materija koje oštećuju ozonski sloj, a naučna merenja pokazuju da je njegov oporavak u toku.

Prema naučnim procenama, ukoliko se sadašnja politika nastavi, ozonski omotač bi u većem delu sveta oko 2040. mogao da se vrati na vrednosti iz 1980. godine, dok se oporavak iznad Antarktika očekuje oko 2066. godine.

Zaštita ozonskog omotača istovremeno je povezana sa širom borbom protiv klimatskih promena. Smanjenje upotrebe štetnih gasova, razvoj energetski efikasnijih sistema hlađenja, veća upotreba čistijih tehnologija i dekarbonizacija privrede postaju deo istog globalnog procesa.

Iskustvo sa ozonskim omotačem zato nosi i važnu poruku za budućnost: globalni ekološki problemi mogu da se preokrenu kada naučna upozorenja prate konkretne odluke, tehnologija, investicije i dugoročna saradnja.



